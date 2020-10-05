Советский ковер, малиновые пиджаки и яркие девушки: смотрите, что творилось в ласнамяэских гаражах на выходных

Ведущий вечера может к такому празднику заранее подыскать словечки тех лет и использовать их в течение вечера. Конкурсная программа тоже должна быть особенной.

В какие игры играть?

Современная публика на простых праздниках не хочет видеть знаменитую игру, в которую еще играли в девяностые, - попади карандашиком в бутылочку. Но она очень сильно развеселит гостей, особенно, если в конкурсе будут участвовать одни девушки. И бутылки лучше выбрать для игры стеклянные - они более устойчивые, и горлышко у них поуже. А веревочку к карандашику лучше приклеивать скотчем, так как без него она может не удержаться.

Естественно, этим вечером нужно сыграть в «Угадай мелодию», включить заставку игры из девяностых, подготовить инструментальные мелодии и включать их одну за другой собравшимся гостям. Для реалистичности можно вызывать игроков тройками, а вместо кнопок использовать, например, шляпу. Ее можно положить на стол или на стул или дать юбиляру подержать. Кто первым знает ответ - название песни и имя исполнителя, тот хватает шляпу. Если человек не угадывает, мелодия повторяется. За неправильный ответ гостя можно отстранять от игры на два хода, как в настоящей игре.

Вкус жвачек Turbo и Love is многим знаком из детства, а сейчас их не так просто найти в магазинах Эстонии... поэтому можно участникам конкурса раздать по несколько жвачек, пока они их прожевывают, зачитать цитаты про любовь из Love is и продемонстрировать машинки из Turbo. А в финале конкурса попросить всех по очереди надуть пузырь. У кого самый большой - тот побеждает.

ФОТО: Личный архив автора

Что говорят гости?

«Эмоции самые замечательные. Это здорово, что праздник проходил в тематике 90-х. Так проходит праздник веселей. Все готовились к нему, искали одежду и подбирали образ. И хорошо, что там был и ведущий. Потому что была не просто посидела, а веселое времяпрепровождение. С конкурсами, шутками и смехом», - сказала гостья Ирина.

Друзья! Сейчас праздников стало намного меньше, поэтому не ленитесь и балуйте себя и близких друзей необычными вечеринками, это подарит много впечатлений и эмоций, а также зарядит гостей позитивом. По поводу нарядов не стоит переживать, у многих парней дома хранятся яркие спортивные костюмы и малиновые пиджаки, а у девушек - блестящие платья и косметика для создания яркого макияжа. А еще - секонд-хенд вам в помощь. Обязательно закажите фотографа на праздник! Точно будет много ярких снимков!