Советский ковер, малиновые пиджаки и яркие девушки: смотрите, что творилось в ласнамяэских гаражах на выходных

Вы когда-нибудь хотели вернуть неповторимые 90-е годы и вновь окунуться в атмосферу малиновых пиджаков, цепей, ярких макияжей, вкладышей Turbo, мобильных телефонов с антенной...? В субботу в столичном районе Ласнамяэ в красных гаражах веселая компания отмечала юбилей в стиле 90-х, где было это всё и даже больше!
Удивительно, но впервые за почти одиннадцать лет работы ведущим мероприятий оказался на такой продуманной до мелочей стилизованной вечеринке 90-х. Раньше бывал только на праздниках в стиле Чикаго, но там атмосфера совсем не та, да и по Чикаго гораздо сложнее готовить развлекательную программу, трудно найти подходящие по тематике конкурсы, и, как правило, в конечном итоге всё сводится к современным играм. А вот с 90-ми всё совсем по-другому. А люди приходят на такой праздник уже веселыми и готовыми быть в центре внимания, поэтому ведущему не придется их долго раскачивать...
Многие из нас в эти годы впервые пошли в школу, кто-то встретил свою первую любовь на школьной дискотеке, почти каждый из нас тогда скорее хотел стать взрослым, а сейчас, наверное, многие мечтают вернуть это время назад, хотя бы на денек или парочку, испытать чувство ностальгии и вернуться в нашу реальность. И хоть Машину времени еще не изобрели, мы сами можем вернуть себя назад в прошлое! В беззаботное детство или юность. Так и решила автор субботней вечеринки. Место для праздника была очень атмосферным. Находится оно в красном кирпичном здании в Ласнамяэ - это гаражный кооператив - сейчас там пиццерия Garage, где все оформлено в советском стиле. На подоконнике еще лежит советская трудовая книжка. Всем гостям было велено прийти в специальной одежде того времени - спортивки Adidas, блеск, яркий макияж, малиновые пиджаки, толстые цепи! Каждый гость появился на празднике согласно дресс-коду. Кто-то принес в подарок юбилярше банку с пивом, одна пара подъехала на советском автомобиле. Двое гостей появились в малиновых пиджаках и с золотыми цепями и крестами на шее.
Что самое главное в вечеринке 90-х?
Одних лишь нарядов не хватит для того, чтобы праздник получился на все 100. Обязательно нужно размотать свой советский ковер, повесить его на стену или на забор и устроить фотосессию. Так было и в эту субботу. Красный советский ковер повесили на забор и все фотографировались. Лучше также внимательно отнестись к выбору самого места проведения праздника. Странно будет проводить вечеринку 90-х где-то в современном ресторане, где ничто не напоминает о том времени. Также важно на весь вечер запланировать музыку из девяностых - как иностранную, так и русскую. Это непременно взбодрит присутствующих. Также заранее стоит всех предупредить о том, что раз уж это стилизованная вечеринка, то ближе к ночи мы не будем переходить на NILETTO, Лободу или Барских. Этим вечером должны звучать группы «Руки Вверх», «Вирус», «Мираж», Буланова, Пугачева и другие...
Не стоит забывать и о том, что в 90-е не ели суши или салат «Цезарь», поэтому лучше для полноты картины позаботиться о меню и сделать его максимально приближенным к тем временам - отварная картошка с селедкой, «Оливье», сельдь под шубой, макароны по-флотски и овощи отдельно - помидоры, огурцы, зеленый лук и всё в таком духе. На что фантазии и денег хватит.
Ведущий вечера может к такому празднику заранее подыскать словечки тех лет и использовать их в течение вечера. Конкурсная программа тоже должна быть особенной.
В какие игры играть?
Современная публика на простых праздниках не хочет видеть знаменитую игру, в которую еще играли в девяностые, - попади карандашиком в бутылочку. Но она очень сильно развеселит гостей, особенно, если в конкурсе будут участвовать одни девушки. И бутылки лучше выбрать для игры стеклянные - они более устойчивые, и горлышко у них поуже. А веревочку к карандашику лучше приклеивать скотчем, так как без него она может не удержаться.
Естественно, этим вечером нужно сыграть в «Угадай мелодию», включить заставку игры из девяностых, подготовить инструментальные мелодии и включать их одну за другой собравшимся гостям. Для реалистичности можно вызывать игроков тройками, а вместо кнопок использовать, например, шляпу. Ее можно положить на стол или на стул или дать юбиляру подержать. Кто первым знает ответ - название песни и имя исполнителя, тот хватает шляпу. Если человек не угадывает, мелодия повторяется. За неправильный ответ гостя можно отстранять от игры на два хода, как в настоящей игре.
Вкус жвачек Turbo и Love is многим знаком из детства, а сейчас их не так просто найти в магазинах Эстонии... поэтому можно участникам конкурса раздать по несколько жвачек, пока они их прожевывают, зачитать цитаты про любовь из Love is и продемонстрировать машинки из Turbo. А в финале конкурса попросить всех по очереди надуть пузырь. У кого самый большой - тот побеждает.
Что говорят гости?
«Эмоции самые замечательные. Это здорово, что праздник проходил в тематике 90-х. Так проходит праздник веселей. Все готовились к нему, искали одежду и подбирали образ. И хорошо, что там был и ведущий. Потому что была не просто посидела, а веселое времяпрепровождение. С конкурсами, шутками и смехом», - сказала гостья Ирина.
Друзья! Сейчас праздников стало намного меньше, поэтому не ленитесь и балуйте себя и близких друзей необычными вечеринками, это подарит много впечатлений и эмоций, а также зарядит гостей позитивом. По поводу нарядов не стоит переживать, у многих парней дома хранятся яркие спортивные костюмы и малиновые пиджаки, а у девушек - блестящие платья и косметика для создания яркого макияжа. А еще - секонд-хенд вам в помощь. Обязательно закажите фотографа на праздник! Точно будет много ярких снимков!
Малиновый пиджак - непременный атрибут новых русских в начале 1990-х годов (в «Лихие 90-е»), наряду с золотой цепью на шее. В таком виде они показаны в нескольких романах и фильмах об этой эпохе. Причина, по которой обыкновенный мужской костюм приобрел такой вид, неизвестна.
Сельдь под шубой — салат из сельди и овощей, распространённый в России и странах бывшего СССР. Примерно с середины 1970-х годов этот салат стал традиционным блюдом для праздничного и новогоднего стола. Также особенно популярен был в 90-е и по сей день.