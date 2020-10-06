Самые трогательные фильмы до слез, которые никого не оставят равнодушным

Сюжет. Сарасвати — простая и тихая девушка, которая работает в библиотеке и, кажется, кроме книжек ничем больше не интересуется. Родители девушки обеспокоены ее будущим и намерены поскорее выдать замуж. Сарасвати покоя не дает и младшая сестра, которая настоятельно просит ее выйти замуж хотя бы за кого-то, чтобы она могла воссоединиться со своим возлюбленным и уехать с ним в Америку, ведь по индийским обычаям младшая дочь не может выйти замуж раньше старшей.

Каждый жених, который приходит свататься к Сарасвати, не видит главного — ее доброй души. Поэтому все попытки сосватать девушку проваливаются. Когда она устает от постоянных упреков родителей и сестры, то решается обратиться к соседу Индеру, которого ненавидит весь дом, в том числе и отец девушка. Она приходит к нему домой и просит, чтобы он помог ей преобразиться и стать уверенной в себе.

После того как Сарасвати спасает парня, ему ничего не остается, как согласиться. К тому же отец, узнавший, что его дочь была в доме парня с плохой репутацией, отказывается от нее и выгоняет из дома.

Индер делает все возможное, чтобы его ученица стала тем, кем она давно мечтала быть. Все это девушка делает неспроста, ведь она уже давно влюблена в своего коллегу Абхиманью, который обычно обращал внимание только на красивых девушек. Индер так сблизился с Сарасвати, что влюбился в нее, но не смел мешать ее счастью с давним возлюбленным, который после преображения наконец-то заметил ее.

Однако Абхиманья не был готов к тем испытаниям, которые послала девушке судьба. Она узнала, что серьезно больна, и в этой трудный момент рядом с ней оказался лишь Индер. Сможет ли парень помочь Сарасвати побороть недуг и доказать свою любовь?

8. «Любовь похожа на тебя» (2015)