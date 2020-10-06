Самые трогательные фильмы до слез, которые никого не оставят равнодушным

Не знаешь, чем себя занять этим осенним вечером? Lisa.ru делится лучшими фильмами, которые не оставят равнодушными никого. Проверяли на себе!
Душераздирающие фильмы любят не только девушки, но порой и мужчины, ведь это хорошая возможность дать волю своим эмоциям и чувствам. В эту осеннюю пору мы собрали подборку лучших трогательных фильмов до слез. Прежде чем смотреть кино, полностью наполненное грустью и печалью, запасись салфетками, они тебе точно понадобятся.
Трогательные фильмы про любовь
1. «Один день» (2011)
В итоге давние знакомые и друзья все-таки понимают, что не могут друг без друга жить. Кажется, что теперь они будут по-настоящему счастливы, но черная полоса в их теперь уже совместной жизни только начинается…
2. «Спеши любить» (2002)
Сюжет. Школьники Лэндон Картер и Джейми Салливан — люди из разных миров. Лэндон — первый красавиц школы, ловелас, лидер среди молодежи. Джейми — простая и скромная девушка, отличница и дочь священника. Их дороги никогда бы не пересеклись, если бы Лэндон не попал в жуткую историю, за которую ему пришлось расплачиваться.
Одним из пунктов наказания и исправления парня стало участие в школьной постановке. Именно в драмкружке Лэндон ближе узнает Джейми и просит ее помочь подготовиться к выступлению. Девушка соглашается, но ставит условие — он не должен в нее влюбляться. Самоуверенный Лэндон дает обещание, но позже все-таки не сдерживает его.
Кульминацией картины становится само выступление школьников: в этот вечер главный герой видит, что девушка, на которую он раньше никогда не обращал внимания, прекрасна, и окончательно убеждается в своих чувствах. Несмотря на насмешки друзей, Лэндон готов на многое ради своей возлюбленной. Но смогут ли они победить самого главного врага — тяжелую болезнь, которую обнаруживают у Джейми?
3. «Сладкий ноябрь» (2001)
Сюжет. Нельсон и Сара встречаются на курсах по вождению, куда они пришли, чтобы сдать экзамены и продлить свои водительские права. Сара, как девушка, которая привыкла всем помогать, даже здесь не отказалась подсказать правильный ответ Нельсону, за что ее выгнали с экзамена. Но на этом их случайные встречи не заканчиваются — теперь главная героиня берет все в свои руки и собирается помочь Нельсону по-новому взглянуть на жизнь и наконец-то перестать дарить лучшее годы своей жизни работе.
Нельсон все-таки соглашается на эту авантюру и с каждым днем понимаем, что все больше влюбляется в пусть немного странную, но такую добрую и жизнерадостную девушку. Позже герой узнает, что он не первый «пациент» Сары, которого она старалась вернуть к жизни, но он стал первым, кого она сильно полюбила.
Месяц, который был дан для исцеления Нельсона, очень быстро заканчивается, но расставаться с любимой он не хочет и делает ей предложение. Все друзья Сары понимают, что их союз обречен, ведь она серьезно больна и не хочет, чтобы человек, которого она любит страдал рядом с ней. «Я хочу, чтобы ты запомнил меня сильной и прекрасной. Если ты запомнишь меня такой, то мне теперь ничего не страшно. Ты — мое бессмертие», — заявляет Сара.
4. «Осень в Нью-Йорке» (2000)
Сюжет. Осень в Нью-Йорке печальна, это заключают и главные герои. Уилл Кейн к 50 годам успел добиться многого: он душа компании, владелец собственного ресторана, а женщины до сих пор приходят в восторг при его виде. Этим чарам поддается и совсем юная особа Шарлотта Филдинг, которая в день знакомства праздновала именины в ресторане главного героя.
Вскоре Уилл понимает, что эта девушка совсем не такая, как все предыдущие, с которыми он крутил мимолетные романы. Кроме того, она дочь его давней знакомой. Судьба у Шарлотты не очень счастливая, но, встретив Уилла, она, кажется, обрела то, что так долго искала. Когда Кейн собирается разорвать с ней отношения, понимает, что не в силах этого сделать, так как впервые за многие годы влюбился по-настоящему.
Сюжет. До этой встречи в жизни каждого из главных героев случились потрясения. Луиза Кларк потеряла работу, которой посвятила шесть лет своей жизни, а после пыталась найти подходящее место и согласилась стать сиделкой. У Уильма Трейнора еще более трагичная судьба: несколько лет назад его сбил мотоциклист, после чего он оказался полностью парализованным. О прежней счастливой жизни остались лишь воспоминания, а любимая девушка и лучший друг предали, решив вскоре после его аварии пожениться.
Луиза появилась в жизни главного героя не случайно: она пыталась найти с ним общий язык, поладить и вернуть его к жизни. Если изначально у нее ничего не выходило, а одно ее присутствие раздражало Уильма, то со временем они подружились, стали часто проводить вместе время, а Трейнор наконец-то перестал быть затворником.
Когда молодые люди сблизились и поняли, что их связывают более нежные чувства, чем просто дружеские, Уильям решил раскрыть свою тайну Луизе. Оказывается, он собирается свести счеты с жизнью, а в этом его помогут врачи из Швейцарской клиники. Его родители специально наняли Луизу на полгода, а по истечении этого времени их сын собирался осуществить задуманное.
Девушка, которая так отчаянно боролась за своего друга и возлюбленного, готова вновь пойти на многое, лишь бы изменить его решение. Получится ли Луизе остановить Уильяма и доказать, что жизнь продолжается?
6. «Виноваты звезды» (2014)
Сюжет. Хейзел Грейс Ланкастер мечтает о долгой и счастливой жизни, но понимает, что ее желание не осуществится, ведь она уже несколько лет борется с раком щитовидной железы, из-за которого у нее пошли метастазы в легкие. Несмотря на то, что недуг немного отступил, девушка не чувствует себя счастливой, но старается держаться ради родителей.
По их настоянию она посещает группу поддержки, где собираются такие же больные люди. На одной из подобных встреч Хейзел встречается с молодым человеком Огастусом Уотерсом, который признается, что ему ампутировали ногу из-за остеосаркомы. Молодые люди вскоре подружились и решили отправиться в Амстердам, где проходила встреча с любимым писателем Хейзел.
В конце этой прекрасной поездки Огастус признался своей возлюбленной, что его дни сочтены, так как болезнь снова начала прогрессировать. В конце фильма Хейзел получает письмо от своего Огастуса и понимает, что счастливым можно быть даже в такой трудной ситуации.
7. «Клянусь тобой, любимая» (2016)
Сюжет. Сарасвати — простая и тихая девушка, которая работает в библиотеке и, кажется, кроме книжек ничем больше не интересуется. Родители девушки обеспокоены ее будущим и намерены поскорее выдать замуж. Сарасвати покоя не дает и младшая сестра, которая настоятельно просит ее выйти замуж хотя бы за кого-то, чтобы она могла воссоединиться со своим возлюбленным и уехать с ним в Америку, ведь по индийским обычаям младшая дочь не может выйти замуж раньше старшей.
Каждый жених, который приходит свататься к Сарасвати, не видит главного — ее доброй души. Поэтому все попытки сосватать девушку проваливаются. Когда она устает от постоянных упреков родителей и сестры, то решается обратиться к соседу Индеру, которого ненавидит весь дом, в том числе и отец девушка. Она приходит к нему домой и просит, чтобы он помог ей преобразиться и стать уверенной в себе.
После того как Сарасвати спасает парня, ему ничего не остается, как согласиться. К тому же отец, узнавший, что его дочь была в доме парня с плохой репутацией, отказывается от нее и выгоняет из дома.
Индер делает все возможное, чтобы его ученица стала тем, кем она давно мечтала быть. Все это девушка делает неспроста, ведь она уже давно влюблена в своего коллегу Абхиманью, который обычно обращал внимание только на красивых девушек. Индер так сблизился с Сарасвати, что влюбился в нее, но не смел мешать ее счастью с давним возлюбленным, который после преображения наконец-то заметил ее.
Однако Абхиманья не был готов к тем испытаниям, которые послала девушке судьба. Она узнала, что серьезно больна, и в этой трудный момент рядом с ней оказался лишь Индер. Сможет ли парень помочь Сарасвати побороть недуг и доказать свою любовь?
8. «Любовь похожа на тебя» (2015)
Сюжет. Главный герой Али живет на берегу Эгейского моря и занимается рыболовством. Многие девушки влюблены в местного красавца, но он сам кроме своего увлечения ничего не замечает, пока случайно не сталкивается с девушкой Дениз. Она приехала в их деревню, чтобы начать жизнь заново. Дениз устраивается работать в кафе-мороженое и все чаще встречается с Али.
Изначально главные герои недолюбливают друг друга, но со временем находят общий язык и влюбляются. Но именно в этот момент их идиллию нарушает человек, который связан с несчастным прошлым девушки. Смогут ли они противостоять новым преградам на пути к их счастью и сохранить свою любовь?
Трогательные фильмы про животных
9. «Марли и я» (2008)
Сюжет. Молодожены Джон и Джэн Гроган после свадьбы переезжают во Флориду, где собираются построить успешную карьеру. Когда пара задумывается о детях, то решает сначала проверить, каково ухаживать за другим существом. Джон и Джэн отправляются в приют, в котором находят маленького щенка — именно он станет их домочадцем и главной проблемой.
Оказалось, что Марли — самая непослушная собака, с которой едва могут управиться хозяева. Джэн не раз просила супруга вернуть собаку в приют, когда она выходила из себя. Но, несмотря ни на что, семейство Гроган всей душой любило своего питомца. К сожалению, век животных недолог, поэтому Джону и Джэн, а также их детям пришлось смириться с уходом их любимого Марли.
10. «Хатико: самый верный друг» (2009)
Сюжет. История о Хатико, наверное, самая пронзительная и трогательная, которая на самом деле произошла в Японии. Герой Ричарда Гира, профессор Паркер Уилсон, случайно нашел на вокзале щенка, которого отправили из Японии в Америку. Он приводит его домой, но жена против животных, поэтому Паркеру приходится искать хозяина потерявшегося малыша. Но проходит время, а он так и не находится, зато профессор привязался к щенку.
Хатико вырастает и становится самым верным другом главного героя. Каждый день он провожает его до вокзала и в одно и то же время встречает вечером. Неожиданно Паркер умирает от сердечного приступа, а дом, в котором он жил, жена решает продать. Хатико становится новым членом семьи дочери умершего профессора, но жить в новом доме пес не собирается.
Он убегает и возвращается на свое место, куда каждый день на протяжении девяти лет приходил и ждал своего хозяина. Два любящих и верных друга воссоединяются только после смерти собаки — теперь Хати навсегда остается с Паркером.