«Гладил меня под одеялом»: Седокова рассказала о домогательствах в детстве

Певица Анна Седокова рассказала, что в детстве к ней приставал ухажер матери. Она обещала раскрыть больше подробностей в своей новой книге «Я сильная, я справлюсь». Именно ее она презентовала поклонникам в Московском Доме книги.

Зал был оформлен в красных тонах — как и обложка биографии. Сама экс-солистка «ВИА Гры» тоже пришла вся в красном. Представление книги она начала с зачитывания берущего за душу отрывка о своем детстве. Главным «героем» его стал человек, встречавшийся с ее матерью, пишет Starhit.ru.

«Ночами дядя Сережа приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше», — прочитала она.

Женская аудитория была в шоке, узнав, что это повторялось не единожды. Кроме того, мать Седоковой все знала, но не препятствовала возлюбленному. Многолетняя терапия с психологом и прорабатывание детских травм не помогли певице простить мать, пишет «Экономика сегодня».

Седокова пообещала, что читателей ее биографии ждет еще немало «тайного».

«В книге очень много того, о чем я никогда не говорила», — загадочно сказала она.

Седокову не раз осуждали в Сети из-за того, что ее дети родились от разных мужчин. Она не обошла эту тему стороной и в книге. «Вот вы мне сейчас скажете, что надо было предохраняться. А я — да! Но у Боженьки свои планы», — пояснила она.

У себя на странице в Instagram Седокова рассказала, в чем главный посыл ее книги.

«Неважно, что с тобой происходит. Бывают ужасные дни, не надо ставить на себе крест. Девчата, не останавливайтесь. Бывают плохие дни, и что?» — сказала она фанатам.

В Сети поддержали Седокову. Многие фанаты уже ознакомились с ее произведением.