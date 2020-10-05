Что смотреть в октябре: десять новых сериалов

"Эмили в Париже" / Emily in Paris (2 октября)

Сюжет сериала "Эмили в Париже" может показаться банальным: амбициозная девушка (ее сыграла Лили Коллинз) переезжает из Чикаго во французскую столицу ради карьеры и... любви, конечно. Однако мы все-таки советуем обратить внимание на этот проект.

Во-первых, "Эмили в Париже" — это возращение на ТВ создателя легендарного "Секса в большом городе": да-да, режиссером сериала выступил Даррен Стар. Во-вторых, вам гарантирована порция модного вдохновения — над гардеробами главных героев работала Патрисия Филд, которая когда-то создала культовые образы для Кэрри Брэдшоу и ее подруг.

"Земля монстров" / Monsterland (2 котября)

"Земля монстров" — хоррор-антология об американцах, сталкивающихся в разных уголках США с самыми разными фантастическими тварями. Вампиры, оборотни, призраки, русалки, падшие ангелы — в каждом эпизоде (а всего их будет восемь) новый монстр, новые герои и новая локация. Объединяет все серии лишь то, что жизнь главных героев после встреч с паранормальным кардинально меняется.

В основу сериала легли переработанные произведения американского писателя Натана Баллингруда, обладателя премии Ширли Джексон.

"Птица доброго Господа" / The Good Lord Bird (4 октября)

Действие вестерна (в его основу лег одноименный роман американского писателя Джеймса Макбрайда) разворачивается в 1850-е годы. В центре истории — юный раб Онион. Его отец погибает в результате столкновения рабовладельца и безумного аболициониста Джона Брауна. Последний принимает Ониона в свой отряд противников рабства, который состоит в основном из его же сыновей. Вскоре они совершают налет на армейское хранилище, пытаясь начать восстание рабов. И хотя своей цели Браун и его люди не достигли, их действия привели к Гражданской войне в США.

Стоит сказать, что "Птица доброго Господа" — один из редких проектов, в которых Итан Хоук смог раскрыть все грани своего таланта: Хоук сыграл одну из главных ролей, а также выступил в качестве сценариста (не всех, но большей части серий) и шоураннера сериала.

"Родственные души" / Soulmates (5 октября)

Антиутопию "Родственные души" придумал сценарист "Черного зеркала" и "Очень странных дел" Уильям Бриджес, а главные роли в проекте исполнили Сара Снук, Билл Скарсгард, Чарли Хитон, Малин Акерман и другие актеры.

События сериала развернутся в ближайшем будущем: в 2035 году больше никто не страдает от одиночества — ученые создали тест, который позволяет вычислить родственную душу любого человека. Но стала ли жизнь от этого проще? Что если тест ошибочный или выбранная системой "половинка" абсолютно не укладывается в представление о том самом и единственном партнере?..

"Призраки поместья Блай" / The Haunting of Bly Manor (9 октября)