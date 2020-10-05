Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва отношений

Астрологи выделяют четыре женских знака Зодиака, которые могут не только преподнести себя, но и заставить мужчин долгое время вспоминать об отношениях, если произошел разрыв. Связь с ними не проходит бесследно, и многие представители сильного пола годами жалеют о завершении отношений с этими дамами. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какие же женские знаки Зодиака столь обворожительны и незабываемы.

Женщина-Овен

Роковые красотки, какими являются женщины этого созвездия, обладают врожденной харизмой и обаянием, которое нельзя не заметить. Несмотря на волевой характер, эти дамы способны покорить любого мужчину, даже отказав ему в знакомстве.

Свободолюбивые Овны способны перевернуть мировоззрение человека, с которым решили соединить судьбы, и быть верными спутницами жизни. Впустив мужчину в свою жизнь, женщина-Овен окружает его заботой, не дает скучать и раз за разом удивляет своего избранника. Разрыв с темпераментной женщиной оставляет неизгладимый след, и мужчина надолго запоминает роман, который ударяет в голову не хуже крепкого алкоголя.

Женщина-Рак

Известно, что Раки в большинстве своем сентиментальны, однако эта черта больше присуща женщинам. Утонченные и романтичные, они приковывают к себе внимание мужчин, побуждая тех заботиться и ограждать хрупких женщин от любой напасти.

Женщины-Раки знают толк в создании уюта и неповторимой атмосферы гармонии в жилище. Мужчинам представительницы этого созвездия дарят всю свою любовь и искренность, создавая те самые сказочные отношения, в которых многие так нуждаются. Тем, кто по недоразумению решается разорвать отношения с женщинами-Раками, в будущем приходится страдать, вспоминая уютные вечера, наполненные любовью и взаимопониманием, вкусные ужины и мягкую заботу.

Женщина-Водолей

Харизматичные женщины этого знака знают себе цену и привлекают внимание мужчин позитивной энергетикой. Сводолюбивые и умные, женщины-Водолеи не привыкли зависеть ни от кого, но повстречав единственного, могут поступиться своими идеалами в пользу отношений.

Тем мужчинам, которым посчастливилось встречаться с дамами этого созвездия, несказанно повезло, но не все ценят то, что у них есть. После расставания мужчины долго не могут забыть отношений, переживают и пытаются вернуть партнершу, однако женщины-Водолеи не прощают предательства и никогда не возвращаются к тем, кто не оправдал доверия. Мужчины долго страдают из-за пустоты в душе и невозможности найти похожую спутницу жизни, ведь дамы-Водолеи с их невероятной энергией заполняют собой мысли и чувства бывших партнеров.

Женщина-Дева

Педантичные, с безупречным вкусом, гордой осанкой и знающие себе цену Девы производят впечатление деловых особ, которым есть дело лишь до работы. Несмотря на такую репутацию дамы этого знака оставляют неизгладимый след в сердцах мужчин.