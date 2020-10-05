Пн, 5.10.2020
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Президент Керсти Кальюлайд засвестилась в праздничном видео Ида-Вируского центра профобразования

ФОТО: Скриншот видео Youtube

По случаю Дня учителя, который сегодня отмечается в Эстонии, Ида-Вируский центр профобразования снял забавное поздравление с Днем учителя.

На Youtube-канале учреждения вчера появилось видео, в начале которого преподавателей очень трогательно поздравляют с проффесиональным праздником. Вторая же часть видео оказалась очень озорной - учащиеся Ида-Вируский центр профобразования танцуют в помещениях, где проводятся занятия в соответствующей их будущей профессии форме.

В ролике засветилась и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Видео с ее участием снято во время визита президента в образовательное учреждение.

Смотрите видео!

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