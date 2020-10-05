Президент Керсти Кальюлайд засвестилась в праздничном видео Ида-Вируского центра профобразования

На Youtube-канале учреждения вчера появилось видео, в начале которого преподавателей очень трогательно поздравляют с проффесиональным праздником. Вторая же часть видео оказалась очень озорной - учащиеся Ида-Вируский центр профобразования танцуют в помещениях, где проводятся занятия в соответствующей их будущей профессии форме.