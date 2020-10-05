Фатальная ссора: чем конфликт Уильяма и Гарри опасен для монархии

Совсем скоро свет увидит книга Королевского биографа Роберта Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», в которой эксперт разбирает неоднозначные отношения герцогов Кембриджского и Сассекского.

В разговоре с Dailymail Лейси заявил, что если холодный конфликт между братьями не будет улажен, он нанесет нанесет серьезный удар по авторитету королевской семьи, сопоставимый с репутационной катастрофой после гибели принцессы Дианы. «Когда я только начал разбираться в этой предполагаемой вражде между принцами, я в нее даже не верил. Честно говоря, я не хотел верить. Но в итоге понял, что конфликт существует. Более того, он гораздо серьезнее, чем многие полагают» — признался писатель.

Эксперт считает, что в умах многих британцев будущее монархии держится именно на союзе двух братьев, и если они продолжат враждовать и пойдут разными путями, это навсегда изменит расстановку сил в БКС. При этом, считает Роберт Лейси, еще есть время, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но «дворец работает в ином направлении». Биограф полагает, что существующее в монаршей династии положение вещей лишь усиливает и без того затянувшуюся вражду.

06/09/95 Принцесса Диана с сыновьми и мужем принцем Чарльзом ФОТО: DAILY MAIL ROTA/PA

Роберт Лейси провел месяцы, разговаривая с инсайдерами и выясняя, когда дружба Гарри и Уильяма дала трещину. Многие до сих пор полагают, что дело в «Мегзите», но, по мнению писателя, все началось куда раньше, и корень разногласий кроется в древнем сценарии соперничества за наследство и разводе родителей. «Они [Гарри и Уильям] раздираемы противоречиями, которые уходят глубоко в детство. Мы наблюдали конфликты между наследником и младшим братом в каждом поколении королевской семьи, но более масштабного еще не видели».

Есть много свидетельств того, что принцы часто ссорились в детстве. Некоторые полагают, что Гарри завидовал Уильяму, потому как старший брат когда-нибудь унаследует трон. Непонимание порождало и разное воспитание. «Принцу Гарри всегда указывали на его место. Покойная Диана часто звала Уильяма попить с ней чай и разговаривала с ним о его королевском будущем, а вот Гарри на такие чаепития не приглашали» — пишет еще один королевский биограф Анджела Левин.

Герцогиня Меган, принц Гарри, принц Уильям и герцогиня Кэтрин на балконе Букингемского дворца, 10 июля 2018 ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

Вражда братьев стала очевидной, когда в королевскую семью только-только начала входить герцогиня Сассекская. По словам инсайдеров, Уильям не жаловал жену брата, что очень злило Гарри. «Гарри чувствовал, что Уильям не готов распахнуть для Меган все двери» — рассказывал анонимный источник британским таблоидам.

После этого в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что братья уже давно не разговаривают друг с другом. А когда Меган и Гарри отказались от привилегий старших членов БКС и переехали в Калифорнию, герцоги еще больше отдалились друг от друга.