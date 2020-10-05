Коронавирус не помеха: российская актриса вышла замуж в маске

Накануне Настя Задорожная официально заявила, что стала женой. 35-летняя актриса наконец-то дождалась своего прекрасного принца. Правда, возлюбленный явился к ней без белого коня, но это совсем не расстроило звезду, пишут Дни.ру.
Российская актриса лично сообщила о счастливом событии. Спустя два дня после бракосочетания Настя обратилась к многочисленной аудитории с радостной новостью.
Задорожная не может поверить своему счастью и хвастается обручальным кольцом в личном блоге в Instagram.
Стоит отметить, что имя новоиспеченного супруга актрисы все еще держится в строжайшем секрете. Ходили слухи, что Анастасия придумала себе таинственного ухажера, чтобы не быть мишенью для назойливых поклонников.
Однако данная теория разбилась в пух и прах. Единственное, что удалось выяснить – возлюбленного актрисы зовут Владимир.
Молодожены отказались от банального празднования дня свадьбы и поздравили друг друга в тату-салоне. Настя и Владимир сделали парные татуировки.
О счастливом свадебном дне Задорожная сообщила весьма оригинально. Девушка опубликовала совместную фотографию с супругом, на которой лицо мужчины было прикрыто медицинской маской.
Хороша парочка: Баран да Ярочка,
– незамысловато высказалась артистка.
Поклонники поддержали своего кумира и поздравили с важным днем. Теперь остается только гадать, когда же Настя сообщит о пополнении в семье.
Пользователи сети уже начали бурное обсуждение личной жизни актрисы и перебрали всех ее знакомых, чтобы установить личность нового супруга актрисы.