Мария Шукшина показала фотографию с могилы отца

Василий Макарович должен был быть похоронен на Введенском кладбище. У него не было на тот момент такого статуса, чтобы ему выделили место на престижном Новодевичьем. Однако знакомые и друзья похлопотали, и все-таки писателю было выделено место на кладбище в центре Москвы.