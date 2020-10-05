Мария Шукшина показала фотографию с могилы отца

Мария Шукшина в день смерти своего отца навестила его могилу на Новодевичьем кладбище. Компанию ей составили сыновья. Снимками с кладбища артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Василий Макарович Шукшин умер 2 октября 1974 года во время съемок фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Тогда его дочери Марии, ныне известной актрисе, было семь лет. Она плохо помнит отца, однако трепетно хранит его образ, пишет eg.ru. Мария Васильевна часто посещает малую родину отца на Алтае. Там она проводит творческие вечера и чтения его произведений.
Василий Макарович должен был быть похоронен на Введенском кладбище. У него не было на тот момент такого статуса, чтобы ему выделили место на престижном Новодевичьем. Однако знакомые и друзья похлопотали, и все-таки писателю было выделено место на кладбище в центре Москвы.
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