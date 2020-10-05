Наконец-то: мечта эстонской оперной певицы Элины Нечаевой сбылась!

В минувшую субботу наконец-то состоялась премьера в Русском театре. Спектакль-мюзикл «Моя прекрасная леди», главную роль в котором исполнила оперная дива Элина Нечаева, прошел при полном аншлаге, пишет Elu24.
«Я благодарна всем, кто придумал и реализовал этот замечательный проект. И спасибо всем зрителям за любовь, аплодисменты и цветы», - Элина опубликовала снимок после премьеры в Instagram.
Премьера спектакля должна была состояться еще в апреле, но коронавирус отодвинул это событие на осень. Поэтому можно уверенно сказать, что сбылись мечты всех, кто принимал участие в подготовке этой постановки.
«Моя прекрасная леди» - это один из популярнейших мюзиклов в мире, он рассказывает известную всем историю любви и поставлен по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссером мюзикла выступила российский хореограф Алла Сигалова, костюмами занимались Александр Васильев и дизайнер Кирилл Гасилин. Главную мужскую роль исполняет Александр Ивашкевич.