Наконец-то: мечта эстонской оперной певицы Элины Нечаевой сбылась!

«Я благодарна всем, кто придумал и реализовал этот замечательный проект. И спасибо всем зрителям за любовь, аплодисменты и цветы», - Элина опубликовала снимок после премьеры в Instagram.

Премьера спектакля должна была состояться еще в апреле, но коронавирус отодвинул это событие на осень. Поэтому можно уверенно сказать, что сбылись мечты всех, кто принимал участие в подготовке этой постановки.