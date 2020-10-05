Пн, 5.10.2020
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Наконец-то: мечта эстонской оперной певицы Элины Нечаевой сбылась!

Элина Нечаева

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В минувшую субботу наконец-то состоялась премьера в Русском театре. Спектакль-мюзикл «Моя прекрасная леди», главную роль в котором исполнила оперная дива Элина Нечаева, прошел при полном аншлаге, пишет Elu24. 

«Я благодарна всем, кто придумал и реализовал этот замечательный проект. И спасибо всем зрителям за любовь, аплодисменты и цветы», - Элина опубликовала снимок после премьеры в Instagram.

Премьера спектакля должна была состояться еще в апреле, но коронавирус отодвинул это событие на осень. Поэтому можно уверенно сказать, что сбылись мечты всех, кто принимал участие в подготовке этой постановки.

«Моя прекрасная леди» - это один из популярнейших мюзиклов в мире, он рассказывает известную всем историю любви и поставлен по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссером мюзикла выступила российский хореограф Алла Сигалова, костюмами занимались Александр Васильев и дизайнер Кирилл Гасилин. Главную мужскую роль исполняет Александр Ивашкевич.

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