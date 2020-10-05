Жена Петросяна показала фото с подросшим сыном

Сегодня Татьяна опубликовала снимок подросшего сына, которого они с мужем назвали Ваганом — в честь дедушки. Молодая мама объяснила, почему было выбрано такое имя. «В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика», — написала Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram. По ее словам, она мечтает, чтобы сын вырос похожим на дедушку, в честь которого его назвали.
На фотографиях, опубликованных женщиной, малыш выглядит заметно подросшим. Сама Татьяна выбрала для прогулки стильный аутфит: бежевый свитер крупной вязки, пончо с геометрическим узором, брюки клеш и шляпку.
Поклонники остались в восторге от этих кадров. «Прекрасные мама и малыш», «Какой милый ребенок», «Стильная мамочка», — пишут комментаторы.
Известно, что прогулки семья совершает в районе Новодевичего монастыря — ведь неподалеку от него находится элитный ЖК «Садовые кварталы», где живут Петросян и Брухунова. В будние дни за Ваганом присматривает помощница Татьяны, а на выходных молодая мать старается самостоятельно справляться с малышом и бытовыми хлопотами.