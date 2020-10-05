Жена Петросяна показала фото с подросшим сыном

31-летняя Татьяна Брухунова показала фото со своим сыном от Евгения Петросяна. Напомним, этой весной 75-летний юморист и его молодая избранница стали родителями. Ходили слухи, что ребенка произвела на свет суррогатная мать, однако супружеская пара их опровергла: Евгений Ваганович заявил, что сына «родила жена».

Сегодня Татьяна опубликовала снимок подросшего сына, которого они с мужем назвали Ваганом — в честь дедушки. Молодая мама объяснила, почему было выбрано такое имя. «В переводе на русский язык с армянского оно переводится как «Щит» (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика», — написала Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram. По ее словам, она мечтает, чтобы сын вырос похожим на дедушку, в честь которого его назвали.