Муж Анны Седоковой заболел коронавирусом

Янис Тимма и еще несколько игроков его баскетбольной команды заразились коронавирусом, сообщает eg.ru.
Коронавирус также подтвердился у Евгения Воронова и Джордана Мики. Все баскетболисты уже изолированы и проходят интенсивное лечение. Состояние Яниса Тиммы начало ухудшаться, он чувствует недомогание.
Супруга баскетболиста Анна Седокова пока что никак не прокомментировала болезнь мужа. Зато вчера утром решила поведать поклонникам о домашнем средстве, которое поднимает иммунитет. В литровой банке Анна заварила куркуму, имбирь и мед. Поклонники теперь переживают не только за здоровье баскетболиста, но и самой Анны, которая последние дни была рядом с ним.
Анна и Янис поженились в начале сентября этого года. Они устроили тайную свадьбу, на которой присутствовали только дети Седоковой. Как рассказывала сама Анна, они с Янисом решили как можно быстрее пожениться ради документов, чтобы больше не разлучаться, как это было во время пандемии коронавируса.