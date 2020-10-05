Муж Анны Седоковой заболел коронавирусом

Стало известно, что результаты тестов на коронавирус троих игроков подмосковной баскетбольной команды «Химки», которые они сдали накануне, оказались положительными. Среди заболевших оказался и супруг Анны Седоковой Янис Тимма.

Коронавирус также подтвердился у Евгения Воронова и Джордана Мики. Все баскетболисты уже изолированы и проходят интенсивное лечение. Состояние Яниса Тиммы начало ухудшаться, он чувствует недомогание.

Супруга баскетболиста Анна Седокова пока что никак не прокомментировала болезнь мужа. Зато вчера утром решила поведать поклонникам о домашнем средстве, которое поднимает иммунитет. В литровой банке Анна заварила куркуму, имбирь и мед. Поклонники теперь переживают не только за здоровье баскетболиста, но и самой Анны, которая последние дни была рядом с ним.