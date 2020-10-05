Пн, 5.10.2020
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Муж Анны Седоковой заболел коронавирусом

Янис Тимма и Анна Седокова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Янис Тимма и еще несколько игроков его баскетбольной команды заразились коронавирусом, сообщает eg.ru.

Стало известно, что результаты тестов на коронавирус троих игроков подмосковной баскетбольной команды «Химки», которые они сдали накануне, оказались положительными. Среди заболевших оказался и супруг Анны Седоковой Янис Тимма.

Коронавирус также подтвердился у Евгения Воронова и Джордана Мики. Все баскетболисты уже изолированы и проходят интенсивное лечение. Состояние Яниса Тиммы начало ухудшаться, он чувствует недомогание.

Супруга баскетболиста Анна Седокова пока что никак не прокомментировала болезнь мужа. Зато вчера утром решила поведать поклонникам о домашнем средстве, которое поднимает иммунитет. В литровой банке Анна заварила куркуму, имбирь и мед. Поклонники теперь переживают не только за здоровье баскетболиста, но и самой Анны, которая последние дни была рядом с ним.

Анна и Янис поженились в начале сентября этого года. Они устроили тайную свадьбу, на которой присутствовали только дети Седоковой. Как рассказывала сама Анна, они с Янисом решили как можно быстрее пожениться ради документов, чтобы больше не разлучаться, как это было во время пандемии коронавируса.

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