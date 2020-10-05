Фанаты не узнали располневшего на карантине Игоря Николаева

Фотографию сильного поправившегося композитора опубликовал у себя в Instagram Дима Билан, пишет Topnews.
С тех пор исполнитель хита «Старая мельница» худел, снова поправлялся и снова худел. Но вот всего неделю назад музыкант опубликовал у себя в Instagram снимок возле трапа частного самолета, на котором он предстал перед подписчиками подтянутым и стройным. Что те в свою очередь с удовольствием отметили в комментариях.
Однако прошло всего несколько дней и от былой стройности вдруг не осталось и следа.
Своего коллегу нечаянно разоблачил певец Дима Билан, опубликовав у себя в Instagram совместную фотографию из студии «Нового радио», где он принимал участие в качестве члена жюри проводимого радиостанцией конкурса «Музыкастинг».
На свежем снимке поклонники едва узнали Николаева. Двойной подбородок, пухлые щеки и плохо скрываемый живот cвидетельствовали о том, что «отдохнувший и подтянутый» композитор либо водит всех за нос, публикуя старые фотографии, либо умело пользуется фотошопом.
Эти стремительные перемены во внешности не ускользнули и от поклонников Николаева. Некоторые даже не узнали любимого исполнителя. «Это не он! Как Николаев поправился во время карантина!» – удивился один из юзеров.