Фанаты не узнали располневшего на карантине Игоря Николаева

Известный композитор Игорь Николаев озадачил своих поклонников разительными изменениями в своей внешности, причем за короткий срок. То, что музыкант склонен к полноте, для почитателей его таланта давно не секрет, и о том, что Николаев заметно поправился, СМИ уже сообщали несколько лет назад. И даже публиковали фотографии композитора, на которых он демонстрировал набранные килограммы, не стесняясь в этом признаться.

С тех пор исполнитель хита «Старая мельница» худел, снова поправлялся и снова худел. Но вот всего неделю назад музыкант опубликовал у себя в Instagram снимок возле трапа частного самолета, на котором он предстал перед подписчиками подтянутым и стройным. Что те в свою очередь с удовольствием отметили в комментариях.

Однако прошло всего несколько дней и от былой стройности вдруг не осталось и следа.

Своего коллегу нечаянно разоблачил певец Дима Билан, опубликовав у себя в Instagram совместную фотографию из студии «Нового радио», где он принимал участие в качестве члена жюри проводимого радиостанцией конкурса «Музыкастинг».

На свежем снимке поклонники едва узнали Николаева. Двойной подбородок, пухлые щеки и плохо скрываемый живот cвидетельствовали о том, что «отдохнувший и подтянутый» композитор либо водит всех за нос, публикуя старые фотографии, либо умело пользуется фотошопом.