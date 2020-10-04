Вышел трейлер фильма "Борат 2": Саша Барон Коен бьет коронавирус сковородкой и переодевается в Дональда Трампа

В трейлере можно увидеть, что Саша Барон Коен пытается убить коронавирус сковородкой, надевает маску Дональда Трампа, а также выбирает для своей дочери очень откровенный наряд, пишет Hochu.ua .

На этот раз журналист Борат Сагдиев, которого играет британский комик Саша Барон Коен, оказывается в США.

Чего только не натворит журналист в новой части. Борат скрывает свое лицо от прохожих, выбирает «экстравагантные» наряды для себя и дочери и, переодеваясь в Дональда Трампа, срывает важную конференцию. Также ему не понять принцип работы хромакея — Борат отдирает зеленый фон от пола студии.