Вс, 4.10.2020

Вышел трейлер фильма "Борат 2": Саша Барон Коен бьет коронавирус сковородкой и переодевается в Дональда Трампа

Sacha Baron Cohen Boratina

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

На YouTube-канале онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video появился трейлер нового фильма о приключениях Бората.

В трейлере можно увидеть, что Саша Барон Коен пытается убить коронавирус сковородкой, надевает маску Дональда Трампа, а также выбирает для своей дочери очень откровенный наряд, пишет Hochu.ua.

На этот раз журналист Борат Сагдиев, которого играет британский комик Саша Барон Коен, оказывается в США.

Чего только не натворит журналист в новой части. Борат скрывает свое лицо от прохожих, выбирает «экстравагантные» наряды для себя и дочери и, переодеваясь в Дональда Трампа, срывает важную конференцию. Также ему не понять принцип работы хромакея — Борат отдирает зеленый фон от пола студии.

Уже известна дата выхода фильма. Премьера состоится 23 октября.

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