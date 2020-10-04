Актриса из «Довода» вспоминает съемки на Лаагна-теэ: я практически три недели прожила в машине

«Я бы не хотела объяснять физикам-теоретикам фильм «Довод», но я его потом поняла. У нас был сценарий, похожий на рисунок мозга Кристофера Нолана. Но у меня и моих коллег есть опыт поэтапной работы», - объясняет актриса, которая сначала не понимала ход фильма, передает Elu24.ee.

«Это очень интересно, потому что когда я впервые смотрела фильм целиком, некоторые моменты я переживала будто впервые», - делится впечатлениями актриса.

«Например, мы целых три недели снимали реверсивную автомобильную погоню на дороге в Эстонии. Нам приходилось периодически перекрывать движение машин и выстраивать сцены буквально посекундно. Каждая секунда была важна. Я практически три недели жила в машине и делала все маленькие каскадерские трюки, кроме того надо было еще наполнять мои героиню эмоциональными переживаниями. Так что я поняла весь смысл этой сцены, когда увидела сам фильм», - вспоминает Элизабет.

Актриса добавляет, что на съемках фильма Нолана картина собирается из кусочков, и уже потом при просмотре сюжет обретает целостность. «Это был очень интересный опыт», - резюмировала она.

Те, кто уже посмотрели фильм, знают, что героине надо было выбраться с заднего сиденья и открыть дверь, в чем ей помог рост, 190 см. «У меня очень длинные ноги, и у меня получилось с первого раза», - радуется Дебики.

«Крис и Хойти (операторы), были в прямом смысле связанны. Мы все трое были запихнуты в машину, Хойти был там с камерой», - по словам актрисы, это была первая сцена в ее жизни, в которой она использовала свои ноги для выживания.