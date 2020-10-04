Вс, 4.10.2020
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Помолодевший Джонни Депп появился на красной дорожке в Цюрихе

Actor Johnny Depp poses for the media before a screening of the documentary movie he produced: "Crock of gold: A few rounds with Shane McGowan" at the 16th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland October 2, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Несмотря на скандальные судебные разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд, Джонни Депп находится в прекрасной форме. Актер вышел на красную дорожку в Цюрихе, представляя свой новый проект, документальный фильм Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowen.

В сети отметили, что 57-летний актер выглядит свежо и молодо. «Он выглядит отлично», «Он снова улыбается», «Он выглядит счастливым и здоровым», — отмечают пользователи сети, пишет Lady.mail.ru.

Джонни Депп

ФОТО: Anita Bugge via www.imago-images.de/imago images/Future Image

Ранее Депп стал гостем эко-вечера в Монако, спровоцировал слухи о романе с молодой моделью и удивил сменой имиджа.

Джонни Депп

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

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