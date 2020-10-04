Помолодевший Джонни Депп появился на красной дорожке в Цюрихе

Несмотря на скандальные судебные разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд, Джонни Депп находится в прекрасной форме. Актер вышел на красную дорожку в Цюрихе, представляя свой новый проект, документальный фильм Crock of Gold - A Few Rounds with Shane MacGowen.