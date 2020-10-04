Бузовой предстоит операция на ноге после съемок в «Ледниковом периоде»

О трудностях певица рассказала в своем интервью для «Комсомольской правды». Бузова пояснила, что она научилась кататься на коньках, но сначала ее преследовал сильный страх. После этого певица ощутила сильную эйфорию от занятий танцами на льду, но потом начались падения, которые вызывают у нее постоянную боль, пишет Topnews.ru.

Однако желание подготовить новый номер для зрителей перекрывает все проблемы. Вместе с тем у Бузовой обострились сложности из-за косточки на ноге. Она делала операцию, однако это помогло только на время. Теперь же, во время тренировок, неприятные ощущения снова усилились.

По словам Бузовой, ноги страдают от сильной нагрузки из-за каблуков, а теперь добавились коньки. Телеведущая пошутила, что напоминает себе профессионального спортсмена, который ежедневно посещает клинику, где ей помогают.