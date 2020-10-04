Модель прошлась по городу в прозрачном топе, заставив подписчиков окончательно в ней разочароваться

На них модель предстала в необычном топе с длинным рукавом, сквозь желтую ткань которого просвечивало все, что только могло. Под него девушка, разумеется, ничего не надела, поэтому на еле прикрытую грудь Чарли прохожие могли любоваться сколько душе угодно. А с учетом того, что на улицах полно детей, такие новости поклонников не слишком порадовали, пишет Life.ru.