Модель прошлась по городу в прозрачном топе, заставив подписчиков окончательно в ней разочароваться

29-летняя Чарли Говард из Лондона, Великобритания, прославилась в блогосфере и фэшн-индустрии благодаря своему вкладу в движение бодипозитива. Модель часто публикует фото в нижнем белье и купальниках, не стесняясь лишних килограммов, пары складок на теле и целлюлита. Подписчики ценили девушку за смелость и честность, но последние фото вызвали у них множество вопросов.
На них модель предстала в необычном топе с длинным рукавом, сквозь желтую ткань которого просвечивало все, что только могло. Под него девушка, разумеется, ничего не надела, поэтому на еле прикрытую грудь Чарли прохожие могли любоваться сколько душе угодно. А с учетом того, что на улицах полно детей, такие новости поклонников не слишком порадовали, пишет Life.ru.
Уверенности в себе Чарли не занимать, поэтому девушка любит продемонстрировать свое тело в различных ракурсах. И даже такие дерзкие фото посреди Лондона не отпугнули от нее большинство из 293 тысяч подписчиков. В комментариях они писали, как горячо выглядит модель, а все, кто выражал недовольство, получили от девушки резкие отповеди, граничащие с грубостью.