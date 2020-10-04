Целительница из Эстонии не смогла спасти человека на «Битве экстрасенсов»

В качестве первого задания экстрасенсам надо было найти каскадера среди других людей, который способен спрыгнуть с крыши.

Сразу первым испытуемым стала Антонина. Она очень сильно разнервничалась, потому что саморазрушение нехарактерно для человека. Но прежде всего, целительница рассказала правду о каждом участнике. Однако Антонина не нашла того, кто способен спрыгнуть с крыши.

Во втором задании экстрасенсам надо было узнать, что показывает телевизор, но смотреть можно было на телевизор только сзади. А по ту сторону экрана показывалось, как девушка от кого-то прячется в лифте. Это реальная история того, как молодая девушка была найдена мертвой на крыше отеля в баке с водой, а запись из лифта — последние кадры ее жизни.

Антонина предположила, что на видео показывается ребенок, который играет в прятки.

Антонина Керсна - самая старшая участница сезона, 73-летняя деревенская целительница из Эстонии. Сама она русская, родом со Псковщины, и открыла в себе способности еще в дошкольном детстве, вылечив ноги сестре, страдавшей рахитом. Однако потом жизненные трудности заставили ее надолго отложить эзотерику. Она успела поработать киномехаником и токарем на заводе, и поднять четверых детей, до того, как в поисках средства от алкоголизма мужа обратилась к местной бабке-колдунье, которая сообщила Антонине, что та должна занять ее место. По словам Антонины, она – представительница женского колдовского рода: ее мать и бабушка славились умением исцелять домашний скот, и дочь также обладает способностями. Она уверена, что на «Битве» ей помогает трагически погибший любимый внук, - покойный подросток все время стоит у нее за плечом и подсказывает ей верные ответы.