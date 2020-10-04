Вс, 4.10.2020
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Ники Минаж родила первенца

ФОТО: https://www.instagram.com/nickiminaj/

37-летняя Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти впервые стали родителями. Ребенок появился на свет 30 сентября, однако пока не известны ни пол малыша, ни его имя. Об этом сообщает журнал People. 

Сама певица информацию о материнстве пока что не прокомментировала. 

О беременности стало известно 20 июля, пишет Rus.tvnet.lv.

Отец ребенка - муж Минаж Кеннет Петти. Пара поженилась осенью 2019 года. По информации издания TMZ, в 1995 году Петти был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. По данным СМИ, он также отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013 году).

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