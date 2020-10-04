Ники Минаж родила первенца

Отец ребенка - муж Минаж Кеннет Петти. Пара поженилась осенью 2019 года. По информации издания TMZ, в 1995 году Петти был осужден на четыре года тюрьмы за попытку изнасилования. По данным СМИ, он также отсидел семь лет за непредумышленное убийство (вышел на свободу в 2013 году).