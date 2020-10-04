85-летний Джигарханян оказался в инвалидном кресле

По словам Власовой, Джигарханян, который 3 октября праздновал 85-летие, имеет ясную голову. Армен Борисович постоянно удивляет супругу интересными и неожиданными мыслями. «Но сейчас, конечно, возраст: иногда ему нужно дольше подумать, проглотить то, что слышит, просит меня не торопиться», – сообщила актриса.

Армен Борисович, к сожалению, слаб физически. Народный артист с трудом ходит. Джигарханян предпочитает передвигаться на инвалидной коляске. В кресле знаменитость обычно катают по улице, пишет Dni.ru.

Периодически актер ложится в клинику, чтобы пройти обследование. Джигарханян выполняет все предписания врачей, поэтому его показатели обычно в норме.

Ка оказалось, с некоторых пор в доме Армена Джигарханяна не произносят имени его экс-жены – пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Артиста оберегают от лишнего стресса, связанного с бывшей зазнобой.

Много лет назад Джигарханян оставил Власову, которая посвятила ему половину жизни, и ушел к молодой Цымбалюк-Романовской. Татьяна Сергеевна смогла забыть предательство. По словам женщины, Армен Борисович очень пожалел о том своем поступке и раскаялся.