Актриса Яна Кошкина запела в новом выпуске «Однажды в России», восхитив фанатов

В Instagram звезды шоу Азамата Мусагалиева был опубликован фрагмент передачи, на котором вокальный талант Кошкиной запечатлен во всей красе, пишет Topnews.ru.

В шоу она выступила в качестве солистки группы «Фейшн Нейшин», где в паре с Мусагалиевым исполнила песню «Ваащее огонь», посвященную созданию контента в популярном сегодня сервисе для просмотра коротких видео TikTok.

Представ перед зрителями в спортивном костюме с массивными серьгами, Кошкина спела гимн своему напарнику – «генератору тупых идей» для многочисленных «тупых» видео, где «ваще тупой» исполнитель, которого и пародировал Азамат Мусагалиев, – главная «фишка» всех челленжей.

«Это не мы такие, это мир такой тупой», – задорно поют популярные «тик-токеры» под овации зрителей в зале.

Пользователи по достоинству оценили неизвестные доселе способности артистки, отметив хорошие вокальные данные и артистичность Яны на сцене в образе модной певицы.

Между тем, у себя в Instagram жгучая брюнетка поделилась с подписчиками свежими новостями со съемочной площадки. Как пояснила Яна, сейчас она занята в новом проекте, который судя по всему, изобилует кровавыми сценами.

В комментарии к посту, где звезда позирует в бежевых шортах и майке с глубоким декольте, благодаря которому можно рассмотреть сексуальную грудь телеведущей, Кошкина рассказала о том, как проходят съемки фильма. Что это за проект, актриса пока не стала раскрывать.