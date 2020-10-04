Актриса Яна Кошкина запела в новом выпуске «Однажды в России», восхитив фанатов

Популярная российская актриса Яна Кошкина запела в одном из новых выпусков шоу «Однажды в России» на канале ТНТ.
В Instagram звезды шоу Азамата Мусагалиева был опубликован фрагмент передачи, на котором вокальный талант Кошкиной запечатлен во всей красе, пишет Topnews.ru.
В шоу она выступила в качестве солистки группы «Фейшн Нейшин», где в паре с Мусагалиевым исполнила песню «Ваащее огонь», посвященную созданию контента в популярном сегодня сервисе для просмотра коротких видео TikTok.
Представ перед зрителями в спортивном костюме с массивными серьгами, Кошкина спела гимн своему напарнику – «генератору тупых идей» для многочисленных «тупых» видео, где «ваще тупой» исполнитель, которого и пародировал Азамат Мусагалиев, – главная «фишка» всех челленжей.
«Это не мы такие, это мир такой тупой», – задорно поют популярные «тик-токеры» под овации зрителей в зале.
Пользователи по достоинству оценили неизвестные доселе способности артистки, отметив хорошие вокальные данные и артистичность Яны на сцене в образе модной певицы.
Между тем, у себя в Instagram жгучая брюнетка поделилась с подписчиками свежими новостями со съемочной площадки. Как пояснила Яна, сейчас она занята в новом проекте, который судя по всему, изобилует кровавыми сценами.
В комментарии к посту, где звезда позирует в бежевых шортах и майке с глубоким декольте, благодаря которому можно рассмотреть сексуальную грудь телеведущей, Кошкина рассказала о том, как проходят съемки фильма. Что это за проект, актриса пока не стала раскрывать.
«Я сейчас на съемках с ног до головы залитая киношной кровью, играю ужас и полный трэш. Снимаем убийство. Струя крови затекла мне в глаз, и он теперь красный вместо зеленого. Вторая струя почему-то лилась в ухо, которым я теперь не слышу», — сообщила своим поклонникам артистка подробности.
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Я сейчас на съёмках с ног до головы залитая киношной кровью, играю ужас и полный трэш. Снимаем убийство🙈 Струя крови затекла мне глаз, и он теперь красный вместо зелёного) А вторая струя почему-то лилась в ухо, которым я теперь не слышу😅 Это только малая часть из того, что со мной происходило на съёмках этого проекта) Сегодня мой крайний съёмочный день тут, и ни смотря ни на что, я понимаю, что буду очень скучать по нашей команде и по всем трудностям, которые мы преодолели. Через пару часов я отмокну в ванной, приведу себя в порядок и всё снова будет хорошо!✌🏼☺️ Пока ловите позитивные фотки, в моем любимом костюмчике от @malina_fashion!🌹 P.S. ну а то, что было сегодня, увидите только в кино🍿#ЛюблюСвоюРаботу Photo: @nellyamartirosova Muah: @britskayakaterina_muah