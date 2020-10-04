Подписчики высмеяли располневшего рэпера Гуфа

Гуф отправился на Мальдивы со своей новой девушкой, моделью Юлией Королевой. Рэпер выложил несколько фото и видео в своих социальных сетях, пишет Lenta.ru.

«Отрастил ряху и пузо, не узнать», «Алексей Сергеевич, да вы набрали в весе», «Срочно иди в спортзал и прекращай налегать на еду!», возмутились подписчики рэп-артиста. Однако самого Гуфа не слишком беспокоит лишний вес.