Сб, 3.10.2020
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46-летняя Мария Порошина удивила поклонников новым образом

Мария Порошина

ФОТО: SCANPIX

Известная российская актриса Мария Порошина не перестает удивлять поклонников. В этот раз 46-летняя артистка продемонстрировала им свой новый образ.

У себя на странице в соцсети Instagram Порошина опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена с необычной для себя прической из мелких кудрей. Для прогулки по городу 46-летняя актриса также выбрала белый «тотал лук», дополненный элегантными туфлями-лодочками.Большинство подписчиков оценили изменения во внешности Марии Порошиной и осыпали ее комплиментами, пишет Medikforum.ru.

«Очень красивая», «Вы потрясающе выглядите», «Красавица», «Очень красивая прическа, вам идет», «Фантастическая», - с восхищением написали в Сети.

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Солнце 👋

A post shared by Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) on

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