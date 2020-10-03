46-летняя Мария Порошина удивила поклонников новым образом

Известная российская актриса Мария Порошина не перестает удивлять поклонников. В этот раз 46-летняя артистка продемонстрировала им свой новый образ.
У себя на странице в соцсети Instagram Порошина опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена с необычной для себя прической из мелких кудрей. Для прогулки по городу 46-летняя актриса также выбрала белый «тотал лук», дополненный элегантными туфлями-лодочками.Большинство подписчиков оценили изменения во внешности Марии Порошиной и осыпали ее комплиментами, пишет Medikforum.ru.
«Очень красивая», «Вы потрясающе выглядите», «Красавица», «Очень красивая прическа, вам идет», «Фантастическая», - с восхищением написали в Сети.