46-летняя Мария Порошина удивила поклонников новым образом

У себя на странице в соцсети Instagram Порошина опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена с необычной для себя прической из мелких кудрей. Для прогулки по городу 46-летняя актриса также выбрала белый «тотал лук», дополненный элегантными туфлями-лодочками.Большинство подписчиков оценили изменения во внешности Марии Порошиной и осыпали ее комплиментами, пишет Medikforum.ru.