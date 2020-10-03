«Вроде бы все обошлось». Чичерина не получила ранений во время обстрела в Нагорном Карабахе

Российская певица Юлия Чичерина не получила ранений во время обстрела с азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил муж артистки Сухраб Раджабов изданию «Подъём».
«Вроде бы всё обошлось. Без ранений. Они [беспилотники] вокруг сейчас, мы ещё не доехали, тут вокруг их много летает», — рассказал он.
Раджабов отметил, что вместе с супругой приехал в регион добровольцем, чтобы поддержать военных, сообщает Life.ru.
Ранее стало известно, что певица прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, где попала под обстрел на пути к Степанакерту.
Чичерина известна своими поездками в Донбасс, где она неоднократно выступала перед солдатами. За это в феврале этого года её наградили орденом Дружбы ДНР. Награду вручал глава республики Денис Пушилин. Кроме того, в 2017 году певицу наградили почётной грамотой «За весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры Донецкой Народной Республики».