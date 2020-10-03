«Вроде бы все обошлось». Чичерина не получила ранений во время обстрела в Нагорном Карабахе

«Вроде бы всё обошлось. Без ранений. Они [беспилотники] вокруг сейчас, мы ещё не доехали, тут вокруг их много летает», — рассказал он.

Раджабов отметил, что вместе с супругой приехал в регион добровольцем, чтобы поддержать военных, сообщает Life.ru.

Ранее стало известно, что певица прибыла в зону вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, где попала под обстрел на пути к Степанакерту.