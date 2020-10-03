Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

На втором месте разместилась актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Она одна из немногих в списке издания, кто получил большую часть денег не от стриминговых сервисов, а благодаря традиционным кинотеатральным релизам. Заработок Джоли за год оценили в $35,5 млн. Замыкает тройку израильская актриса и модель Галь Гадот с доходом в $31,5 млн. Большую часть этих средств составил гонорар за главную роль в картине «Сигнал тревоги» для Netflix, пишет Kino.mail.ru.