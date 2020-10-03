В Кохтла-Ярве проходит выставка восковых фигур из знаменитых мировых музеев

Художник и куратор выставки Норайр Вольф более десяти лет занимается организацией передвижных выставок восковых фигур и уверяет, что нынешняя коллекция, собранная из музеев Голландии, Бельгии и Санкт-Петербурга, - одна из лучших. С большим успехом экспозиция этой коллекции прошла в Латвии, Литве и других городах Эстонии.

„В каждой галерее она смотрится по-разному, потому что различаются условия размещения, освещения и прочее,« - замечает Норайр.

Несмотря на то, что в принципе каждый персонаж узнаваем, все они сопровождаются текстом, представляющим деятельность личности. Поэтому выставка несет и образовательный момент.

Петр I, Александр I, Наполеон Бонапарт и Людовик Баварский, Иван Грозный, прочие исторические деятели, а также известные киноактеры, писатели, герои из популярных фильмов »Пираты Карибского моря«, »Звездные войны«. Древнегреческая богиня Афина - точная копия древней скульптуры из Афинского акрополя, которой более двух тысяч лет, но посмотрите и согласитесь - такое лицо и сегодня можно встретить на улице... Специально для детей - коллекция забавных героев из »Ледникового периода«.

Жемчужиной экспозиции называют фигуру, основанную на знаменитой картине Сандро Боттичелли »Рождение Венеры«, изображающей мистическое рождение богини из морской пены. По словам куратора, возле нее особенно долго задерживаются юные представители сильной половины человечества.

На создание фигуры как минимум уходит полгода, в процессе участвуют пятнадцать и более мастеров, поэтому конкретного автора назвать невозможно - это всегда результат коллективного труда. Норайр работал во многих музеях и причастен к созданию почти каждой из представленных на выставке персон.

„Все фигуры сделаны ведущими европейскими мастерами в этой области, - подчеркивает он. - Исторически достоверны данные и материалы, особое внимание было уделено костюмам исторических деятелей. Стоимость восковой фигуры - порядка 15 тысяч евро, поэтому своей коллекции у меня нет, как и своего музея, разумеется, но сотрудничество со многими европейскими музеями позволяет уже более десяти лет устраивать выставки и знакомить с ними жителей разных стран».

35 персонажей прибыли в Кохтла-Ярве на фуре. Норайр благодарит кохтла-ярвеских музейщиков за помощь и пунктуальность, благодаря чему с монтажом фигур справились за четыре дня.