Божий одуванчик: как живет 71-летняя Регина Дубовицкая

«У меня дома есть подаренные Генкой картины, но они не такие интересные, – улыбается Дубовицкая. – Надо ему будет сказать!» Она призналась, что во время карантина часто созванивалась с Ветровым и другими звездами «Аншлага». И привычных рабочих темпов не сбавляла.

«Все мои артисты снимались, хотя и без зрителей, – говорит Регина. – На самоизоляции не сидели! Правда, в материальном плане стало труднее. Ведь все привыкли выступать, а когда полгода не выходишь на сцену, эту очень страшно. Но у меня самой работа есть все время, я даже сюда, на выставку, приехала с монтажа передачи».

31 декабря Регине Дубовицкой исполнится 72 года. За последние несколько лет она сильно похудела, изменилась внешне. Но поводов для тревоги нет – мол, это особая диета. «Утром – кофе без сахара и два кусочка черного зернового поджаренного хлеба, – делится она секретом. – Днем – пол литра обезжиренного кефира. И так две недели. Первые два дня, конечно, трудно, а потом втягиваешься. И в итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме».

От журналиста «Дни.ру» ведущая «Аншлага» узнала про рождение ребенка у Евгения Петросяна. «Сам он со мной про это говорить не будет, – призналась она. – Поэтому комментировать это событие не могу». А вот про собственных наследников рассказала с удовольствием.

Ее дочь – 54-летняя Илона Айвазян – прикладной математик, окончила энергетический институт. А 21-летняя внучка Регина Лукашина – студентка Первого МГМУ имени Сеченова. «Мне очень жаль, что внучка пошла не в меня, – вздыхает Дубовицкая. – Ей не очень интересно то, чем я занимаюсь, зато нравится медицина».