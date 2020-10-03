«Я хотел залить чем-то дыру внутри»: Никита Ефремов о разводе, зависимости и сравнении с отцом

Российский актер Никита Ефремов стал новым героем программы Агаты Муцениеце «Честный развод». Артист рассказал о своих переживаниях после развода, а также о том, как мог повторить судьбу своего отца Михаила Ефремова, но вовремя обратился за помощью.
Развод
В программе Никита Ефремов рассказал о разводе с актрисой Яной Гладких. Актеры поженились в 2014 году, но уже через год после свадьбы их брак распался.
Он также подчеркнул, что поспешил создать семью, чтобы доказать родителям, что в отличие от них он сможет сохранить брак, пишет Rus.tvnet.lv.
"Я уверен, что на тот момент я не был готов к свадьбе, к совместной жизни", - признался Ефремов.
Он объяснил, что брак распался, так как пара не была готова к этому серьезному шагу. По словам Ефремова, у них в отношениях были проблемы с личными границами.
Ефремов рассказал, что, когда услышал от жены о желании развестись, он принял роль жертвы.
Он отметил, что благодарен этой ситуации, так как сейчас осознает свои ошибки и может не допустить их, если еще раз решит жениться.
Алкоголь и наркотики
Актер рассказал, что тяжело переживал развод и поэтому начал употреблять алкоголь и наркотики.
По словам актера, жизненные неприятности заставляли его обращаться за помощью извне. Ефремов также отметил, что прибегать можно не только к алкоголю и наркотикам, в целом любая зависимость рождается из-за внутренних переживаний.
Как отмечает Ефремов, он понял, что ему нужно выбираться из этой ситуации. Он обратился к психологам и другим специалистам, которые помогли ему справиться с зависимостью.
Но я понял, что моя боль сильнее меня, поэтому надо кого-то просить о помощи", - пояснил Ефремов.
Известная фамилия
Никита также рассказал о том, как он справляется с давлением из-за известной фамилии отца.
"Пока я об этом думаю, конечно, тяжело. Пока я занимаюсь какими-то фантомами в моей голове: что обо мне подумают. Я очень много на это трачу энергии, на вот это вот думание", - рассказывает артист.
Он также рассказал, что начал чувствовать давление после поступления в институт, где он обучался актерскому мастерству. Он часто сталкивался с тем, что его воспринимали только как сына Михаила Ефремова:
"Я понял, что это реальность, глупо, если я буду ей сопротивляться. Меня это напрягает иногда очень.
Несмотря на это, Ефремов признался, что о смене фамилии задумывался только во время самых тяжелых переживаний, сейчас он не собирается менять ее.
Новые отношения
Актер также рассказал о своих новых отношениях с телеведущей Марией Иваковой. Никита Ефремов встречается с Марией уже полтора года, но о свадьбе пока не готов говорить.
По его мнению, нет необходимости делиться планами на личную жизнь.
Видео: Программа "Честный развод" с Никитой Ефремовым
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