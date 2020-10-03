Клип Билли Айлиш на песню к новому фильму об агенте 007 набрал 4,5 млн просмотров менее чем за сутки

Певица Билли Айлиш выложила клип «Не время умирать» на заглавную песню к одноименному фильму про Джеймса Бонда. По данным видеохостинга YouTube, менее чем за сутки видео посмотрели свыше четырех миллионов раз.
Музыкальное видео на песню «No Time To Die» было опубликовано на официальном канале певицы 1 октября и набрало уже более 4, 4 миллионов просмотров. О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю «бондианы», сообщает Newsru.com.
25-я серия «бондианы» станет последней для сыгравшего в ней главную роль Дэниела Крэйга, также в картине снимутся Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Ана де Армас, а роль злодея исполнит Рами Малек, удостоившийся «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Режиссером картины стал Кэри Фукунага, ранее работавший, в частности, над сериалом «Настоящий детектив» и первой частью дилогии «Оно» по роману Стивена Кинга.