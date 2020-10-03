Клип Билли Айлиш на песню к новому фильму об агенте 007 набрал 4,5 млн просмотров менее чем за сутки

Музыкальное видео на песню «No Time To Die» было опубликовано на официальном канале певицы 1 октября и набрало уже более 4, 4 миллионов просмотров. О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю «бондианы», сообщает Newsru.com.