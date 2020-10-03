Харви Вайнштейна обвинили еще в шести изнасилованиях

Уточняется, что речь идет о двух жертвах и связанных с ними инцидентах, произошедших более десяти лет назад. Представители Вайнштейна никак не прокомментировали новые обвинения, сообщает Lenta.ru.

Ранее стало известно, что Харви Вайнштейн решил выплатить своим жертвам и кредиторам 44 миллиона долларов. Продюсер готов предложить потерпевшим женщинам 30 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 14 миллионов в качестве судебных издержек будут направлены его партнерам и подчиненным.