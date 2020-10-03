Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова отложили

Премьера 25-й части должна состояться 2 апреля 2021 года.

«MGM, Universal и продюсеры Бонда Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня объявили о том, что выход "Не время умирать", 25-го фильма о Джеймсе Бонде, отложен до 2 апреля 2021 года для того, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире», — уточняется в сообщении, передает Lenta.ru.

Режиссером «Не время умирать» выступил Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом «Настоящий детектив». В картине также сыграли Кристоф Вальц, Леа Сейду, Ана де Армас, Бен Уишоу и Рэйф Файнс.

Ранее американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила клип на титульную песню для нового фильма бондианы.

В марте премьеру 25-й части франшизы о шпионе «Не время умирать» отложили из-за вспышки коронавируса. Фильм должен был выйти в апреле, тогда показ сдвинули на 19 ноября.