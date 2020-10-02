Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина отправилась в Нагорный Карабах вместе со своим мужем с целью дать концерт перед солдатами, однако попала под обстрел беспилотников на пути к Степанакерту, после чего некоторое время не выходила на связь. В 12.36 мск она сообщила военному корреспонденту Семену Пегову, что прибыла в Степанакерт целой и невредимой благодаря кошке, рядом с которой переждала бомбардировку одного из местных сел.

После своего прибытия в зону конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе российская певица Юлия Чичерина вместе со своим мужем Сухрабом Раджабовым попала под обстрел предположительно азербайджанских беспилотников и перестала выходить на связь, рассказали в ее окружении агентству ТАСС.

«Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен», — рассказали близкие певицы.

Позднее ее концертный директор Ларион Колесов подтвердил эту информацию в комментарии для «Вечерней Москвы».

«Пока с Юлией связи нет. Все что известно — то что в сети, они попали под обстрел», — сказал он.

Спустя какое-то время член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области, руководитель центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров, друг семьи Чичериной, рассказал Nation News, что певица и ее муж живы и находятся в 40 км от Степанакерта.

Об этом ему сообщил военный корреспондент Семен Пегов, который находится в Нагорном Карабахе и ведет оттуда трансляцию в своем Telegram-канале.

«Им осталось 40 км. Жду их», — передал слова Пегова Владимиров.

В 11.06 мск военный корреспондент kp.ru Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что ему и Пегову удалось связаться с Чичериной.

«Созвонились с Пеговым, с певицей Юлей Чичериной. Она с мужем сейчас попала под обстрел на пути к Степанакерту. Сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха», — подтвердил он появившуюся ранее информацию.

Муж Чичериной Сухраб Раджабов рассказал изданию «Подъем», что группа, с которой они выдвинулись в направлении Степанакерта, пока что не смогла выбраться из зоны поражения.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает. Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами», — сообщил он.

В 11.26 мск Семен Пегов сообщил своим подписчикам, что в 11.24 певица выходила в интернет, после чего перестала отвечать на звонки.

«Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает», — написал он.

Сама певица в день прибытия в Армению опубликовала в своих соцсетях фотографию из Еревана, а потом — снимок, на котором она появилась в каске и бронежилете с опознавательными знаками Вооруженных сил Армении.

В 12.30 мск Пегов вновь вышел на связь и сообщил, что исполнительница добралась до Степанакерта.

«Юля Чичерина жива. Вышла на связь. В Степанакерте», — написал он.

В 12.36 мск Пегов опубликовал видео, на котором попросил Чичерину сообщить, что произошло.

«Чувствую себя отлично, я цела — не ранена. Я не знаю, как называется это место, это какое-то небольшое село, но мы уже здесь были, в Карабахе. Бомбят с беспилотников, бомбили мост, там прямо такая дырень. Бомбили по старухам, была воздушная тревога», — рассказала она.

Чичерина также поделилась подробностями того, как ей удалось уцелеть во время бомбардировки.

«Машины остановились, спрятаться было негде, мы прятались под навесиком таким над лавочкой торговой. И я видела, как прячутся бабули, дети – это офигеть, конечно, на самом деле. Меня спасла кошка – я увидела, что кошка спокойно сидит, пошла к ней, села, и мы вместе с ней сидели», — призналась она.

Отвечая на вопрос о цели своего приезда, она сказала, что приехала петь для солдат.