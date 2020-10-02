Джигана обвинили в осквернении святилища в Северной Осетии

Джиган поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram снимком из места силы — мужского святилища «Реком» («Слеза Бога») на Кавказе. Жители Северной Осетии сразу возмутились, как им показалось, неподобающим внешним видом рэпера и призвали исполнителя к ответу.

Оказалось, что в святилище в Цейском ущелье нельзя пить, курить, ругаться, нарушать его пределы, пускать на территорию женщин. Ничего этого Джиган не делал, но сфотографировался там в обуви — это одно из главных табу для посещения этого места.

«В обуви на святой Реком нельзя подниматься»; «Ого, это когда вы у нас были? Почему в обуви? Туда нельзя в обуви»; «Джиган, в следующий раз, когда приедете в гости сюда, в это самое место, то будьте добры, разувайтесь, и ни единого мата… уважайте святые места других народов»; «Это круто, конечно, но в кроссовках не надо туда наступать», — наперебой стали писать они.

Некоторые подписчики пытались защитить Джигана, ведь тот мог просто не знать этого правила. Но и на это для них нашелся ответ.

«Бывают единичные случаи, те, у кого что-то с ногой! Там тебя сразу спросят, почему ты не босиком, не один человек, а каждый спросит!» — возразили они в комментариях.

Сам артист пока на возмущение осетин не ответил.