Лера Кудрявцева выиграла первый суд против Андрея Разина

Продюсер «Ласкового мая» нелестно высказывался в адрес телеведущей и называл ее проституткой. Сносить оскорбления Лера не стала и подала иск. Первый суд против Разина уже выигран, пишет Starhit.ru.
Ведущая шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ сообщила поклонникам, что по первому иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданному против Андрея Разина, она признана выигравшей стороной.
«Я взрослый человек, обладатель недюжинного терпения, но иногда даже ему приходит конец. Один немужик, которого я презираю, с регулярной периодичностью распространяет обо мне сведения, несоответствующие действительности. Этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран. Идем дальше», — написала Кудрявцева, опубликовав фото, сделанное у здания Савеловского суда.
Напомним, что ранее Разин публично рассказал, как музыкант его группы «Ласковый май» Сергей Ленюк познакомился с будущей супругой Лерой Кудрявцевой. Парень, по словам продюсера, просто заказал себе в номер девочку по вызову, будучи на гастролях в Усть-Каменогорске. И ею оказалась Лера.
Блондинка заявила, что шоумен лишь пытается пиариться за счет ее имени. «Разина не было, когда группа приезжала в Усть-Каменогорск. Он знать не мог, как мы познакомились. Сергей рассказывал, что на него давили, мол, зачем она тебе нужна, у тебя миллионы фанаток... На что он ответил: «Нет, я ее люблю. У нас будет семья», — делилась Кудрявцева в беседе с Ксенией Собчак.
Телеведущая НТВ планирует получить с Разина 2,5 миллиона рублей (27 270 евро) компенсации.
«Раньше он обо мне не помнил даже. А когда я стала известной, вдруг начал: «Она проститутка, Сергей купил ее за пять рублей…» Я все это читаю и думаю: «Что за бред?». А однажды он имел неосторожность сказать, что я родила ребенка не от Ленюка и бросила малыша в роддоме. Этого я уже стерпеть не могла», — отметила Лера в шоу «Осторожно, Собчак!»