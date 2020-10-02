Лера Кудрявцева выиграла первый суд против Андрея Разина

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ сообщила поклонникам, что по первому иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданному против Андрея Разина, она признана выигравшей стороной.

«Я взрослый человек, обладатель недюжинного терпения, но иногда даже ему приходит конец. Один немужик, которого я презираю, с регулярной периодичностью распространяет обо мне сведения, несоответствующие действительности. Этот факт установлен решением суда. Первый суд выигран. Идем дальше», — написала Кудрявцева, опубликовав фото, сделанное у здания Савеловского суда.

Напомним, что ранее Разин публично рассказал, как музыкант его группы «Ласковый май» Сергей Ленюк познакомился с будущей супругой Лерой Кудрявцевой. Парень, по словам продюсера, просто заказал себе в номер девочку по вызову, будучи на гастролях в Усть-Каменогорске. И ею оказалась Лера.

Блондинка заявила, что шоумен лишь пытается пиариться за счет ее имени. «Разина не было, когда группа приезжала в Усть-Каменогорск. Он знать не мог, как мы познакомились. Сергей рассказывал, что на него давили, мол, зачем она тебе нужна, у тебя миллионы фанаток... На что он ответил: «Нет, я ее люблю. У нас будет семья», — делилась Кудрявцева в беседе с Ксенией Собчак.

Телеведущая НТВ планирует получить с Разина 2,5 миллиона рублей (27 270 евро) компенсации.