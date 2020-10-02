Вывихнутая челюсть: внучка Людмилы Гурченко подралась с эпатажной моделью

36-летняя Елена Королева была вынуждена обратиться к медикам после драки с пышногрудой моделью. Та сильно била ее по лицу, по почкам, а также травмировала ухо.

«Хожу по врачам, прогноз неутешительный. Спасибо любимому за лучших экспертов. Мадам с невероятной грудью, похоже, реально ненавидит нормальных женщин. Видимо, ее ухажер после такого исчез и правильно сделал. В итоге у меня травмирована челюсть. Знала, куда бить, наверное», — рассказала Елена.

Врач подтвердил, что у внучки Людмилы Марковны действительно имеется подвывих суставов челюсти.

Елена сейчас не работает, ее полностью содержит избранник. Она счастлива, что наконец обрела гармонию в личной жизни. «Мужчина, который хочет построить крепкие отношения, свернет горы, чтобы удержать любимую женщину», — такие посты появляются на ее странице.