Кот добрался до забытого хозяином телефона, и эти селфи доведут до истерики любого

Запись Кевина набрала 7 500 лайков, и пользователи не переставали восхищаться фотогеничностью и харизматичной внешностью талантливого кота. Юзеры даже шутя поинтересовались, кому принадлежат авторские права на снимки и не будет ли пушистик против их публикации. Также пользователи не могли не отметить, что съёмка вышла в стиле их мам и пап, которые почему-то часто снимают своё лицо снизу.