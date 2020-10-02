Пт, 2.10.2020
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Кот добрался до забытого хозяином телефона, и эти селфи доведут до истерики любого

Кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Талантливый питомец показал, насколько хорош собой с любого ракурса, пишет Лайф.

Кевин Руснак из Цинциннати, США, поделился в "Твиттере" забавными кадрами, которые сделал его собственный кот. Парень рассказал, что забыл свой мобильный на столе. И до него добрался любопытный хвостатый Добби. Пушистик лапками прошёлся по экрану и оставил хозяину маленький сюрприз.

Фото © Twitter / aerohistorian

Фото © Twitter / aerohistorian

«Что происходит, когда вы оставляете свой разблокированный телефон на кухонном столе? Ваш кот наступает на него и начинает делать селфи», - написал Кевин Руснак
Фото © Twitter / aerohistorian

Фото © Twitter / aerohistorian

Запись Кевина набрала 7 500 лайков, и пользователи не переставали восхищаться фотогеничностью и харизматичной внешностью талантливого кота. Юзеры даже шутя поинтересовались, кому принадлежат авторские права на снимки и не будет ли пушистик против их публикации. Также пользователи не могли не отметить, что съёмка вышла в стиле их мам и пап, которые почему-то часто снимают своё лицо снизу.

 
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