Пт, 2.10.2020
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Он совсем плох: коллеги рассказывают об ухудшении состояния Моисеева

Борис Моисеев

ФОТО: Sysoyev Grigory/COVI

По словам модели, неспроста Бориса Моисеева уже давно никто не видел, а его помощники отказывают всем в съемках артиста.

Модель Алена Кравец сообщила, что певцу Борису Моисееву стало совсем плохо после инсульта. Она узнала об этом от многочисленных знакомых, но сама связаться с исполнителем не смогла, пишет Sobesednik.ru.

Недавно общественный деятель Тамара Пухова призналась журналистам, что Борис Моисеев прикован к постели. Это быстро опровергли директор певца Сергей Горох и сам Моисеев. Вышло интервью артиста, где он рассказал, что ему гораздо лучше.

Но актриса и телеведущая Алена Кравец считает, что дела обстоят совсем иначе. «Каково же было мое горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось, — раскрыла светская львица страшную тайну. — Не хочется верить, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию».

Кравец не удалось связаться по телефону с Моисеевым. По ее мнению, это еще одно подтверждение ее слов. В противном случае он бы взял трубку. «Говорят, артист совсем плох. Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев — сама эта фраза звучит сюрреалистично»— поделилась Алена.

Фанаты Моисеев согласны с Кравец. Они следят за ситуацией с самого начала, и артиста давно никто не видел. «Мы знаем, что представителям Бори предлагали несколько телевизионных съемок, но его помощники отказываются. Потому что показывать там, видимо, некого», — считают пессимистично настроенные поклонники Моисеева.

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