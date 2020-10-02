Он совсем плох: коллеги рассказывают об ухудшении состояния Моисеева

Модель Алена Кравец сообщила, что певцу Борису Моисееву стало совсем плохо после инсульта. Она узнала об этом от многочисленных знакомых, но сама связаться с исполнителем не смогла, пишет Sobesednik.ru.

Недавно общественный деятель Тамара Пухова призналась журналистам, что Борис Моисеев прикован к постели. Это быстро опровергли директор певца Сергей Горох и сам Моисеев. Вышло интервью артиста, где он рассказал, что ему гораздо лучше.

Но актриса и телеведущая Алена Кравец считает, что дела обстоят совсем иначе. «Каково же было мое горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось, — раскрыла светская львица страшную тайну. — Не хочется верить, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию».

Кравец не удалось связаться по телефону с Моисеевым. По ее мнению, это еще одно подтверждение ее слов. В противном случае он бы взял трубку. «Говорят, артист совсем плох. Господи, как же страшно все это! Обездвиженный Боря Моисеев — сама эта фраза звучит сюрреалистично», — поделилась Алена.