Эстонский Хатико: в честь пса воздвигли памятник в Таллинне

Легендарным Жорика сделало то, что он считался последним бродячим псом Таллинна. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре, и хотя ему уже может быть около 20 лет, до недавнего времени он ни разу не давал себя поймать. Многие даже стали называть его «призрачным псом», а вокруг его имени сложилась ни одна история.

Žorik ФОТО: Heiki Valner / Facebook

«Жорик из Каламая был неуловимым, умел перехитрить людей и избегал попадания в приют более десяти лет. Это своеобразный рекорд. Местные жители заботились о бродячем псе, и сегодня уже очень трудно понять, что действительно случилось с этим, ставшим живой легендой, животным, а что является выдумкой», - сказал инициатор кампании Хейки Валнер. Он добавил, что Жорик на данный находится на передержке ГСЖ, где ему будут обеспечены до конца дней лечение и корм.

На вопрос журналиста портала Uudised.tv3, почему Жорик продолжал убегать, Хейки ответил, что люди не раз были жестоки по отношению к нему, били его и даже бросали в огонь.

Группа спасения животных (ГСЖ) сообщила, что при выборе идеи и места расположения памятника учтет мнение жителей. По словам Хейки Валнера, у Жорика были и друзья среди людей. Например, гражданка по имени Ирина, кормила собаку в течение 10 лет.

«Я вам хочу сказать, что у Жорика был аппетит будь здоров - ел больше, чем мы с вами», - с улыбкой вспоминает Хейки. По словам мужчины, Жорик в первую очередь был известен среди жителей района Каламая. «Пес сам продолжал выбирать бродяжнечий образ жизни, и сегодня он продолжает жить на улице», - добавляет Хейки.

Однако в жизни Жорика случались и неудачи. Как-то он вошел в состоянии комы и пробыл в нем около 10 дней. Но, будучи настоящим борцом, вскоре пес оправился, вылечился и вновь стал сбегать от новых хозяев, возвращаясь к своему любимому образу жизни. Ведь больше всего в жизни Жорик ценит свободу.

Žorik loomakliinikus. ФОТО: Heiki Valner

«Мы изготавливали скульптуру Жорика из глины по его фотографии. К скульптуре мы добавили фигуру кота, так как у Жорика много таких друзей и он их любит», - рассказал скульптор Кайн Резев.

«Вышел как настоящий!», - радостно говорит Хейки, увидев готовую скульптуру пса.

4 октября в честь Жорика у центра Arsenal в Пыхья-Таллинне установят памятник, на который Loomapäästegrupp MTÜ собирал пожертвования. Памятник будет посвящен всем бездомным животным Эстонии.