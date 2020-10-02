Фигуристка Ирина Слуцкая неизлечимо больна

Диагноз — системное ревматоидное заболевание — поставили Слуцкой много лет назад. У Ирины стала болеть нога, это привело ее к специалистам в 2003 году, тогда-то и был обнаружен васкулит. «Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Ко мне поступает много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю», — поделилась Ирина.

Заболевание может провоцировать легочные кровотечения и почечную недостаточность. Помимо васкулита, спортсменка страдает еще и от астмы. Всю жизнь она вынуждена принимать гормоны. Эта терапия может привести к прибавке в весе и другим последствиям.

Когда Ирина только узнала о диагнозе, то стала переживать, что никогда не сможет родить. «Я напрямую спросила врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребенок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, все обошлось, и малыш родился здоровым», — ранее делилась фигуристка.