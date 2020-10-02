Певица Линда рассказала о причинах разрыва с Максимом Фадеевым

Певица Линда (Светлана Гейман) во многом получила свою известность благодаря участию в ее музыкальной карьере продюсера Максима Фадеева. Он создал особый имидж Линды и написал первые песни, ставшие популярными.

Со временем отношения между музыкантами накалились, после чего Линда ушла от своего наставника и перестала выступать. Недавно в рамках программы «Исповедь» для Premier Линда откровенно призналась в том, что причиной ее конфликта с Максимом Фадеевым стала жадность композитора.

Она призналась, что в свое время в ее раскрутку вкладывал родной отец, известный банкир Лев Гейман. Он же давал Фадееву студию, которую сам же и содержал. В период финансовых трудностей отец ныне 43-летней артистки откровенно рассказал продюсеру о своих проблемах и предложил ему забрать студию, после чего, по мнению Линды, Фадеев осознал, что «легкие гарантированные финансовые потоки меняют свое русло», и постепенно «растворился» в жизни Линды.

Она подчеркивает, что не предъявляла Фадееву никаких претензий, но тот все равно всячески пытался ей помешать и даже портил репутацию. В частности, по утверждению Линды, бывший наставник специально приплачивал организаторам концертов, чтобы Линду не пускали на сцену и распускал о ней нелицеприятные слухи, в частности, что она употребляет наркотики.