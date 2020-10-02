Полнолуние 2 октября 2020 года: что можно делать и что нельзя

Энергию огненного полнолуния лучше посвятить ревизии своих планов, знаний и источников. Формировать будущее лучше всего через составление предварительных планов и подсказок астрологов.

Что нужно сделать 2 октября

1. Заняться созидательной деятельностью. Лунный Овен принесет нам приподнятое настроение. Появится возможность решить многие насущные вопросы, которые давно ждали своего часа. Ранее неразрешимые проблемы уйдут в историю, главное — искать вокруг хорошее. Направьте внимание на положительные аспекты жизни и выявите оптимальные решения для создания личного будущего.

2. Поработать над собой, поразмышлять о жизни. Овен — слишком импульсивный Знак, поэтому самым главным 2 октября будет обуздать свою импульсивность и торопливость. Духовные практики помогут собраться и переосмыслить свою жизнь, и тогда любые начинания следующего месяца обернутся успехом.

3. Спланировать будущее. Лунный Овен заставит нас в октябре приняться за дела, от которых мы бегали долгое время. Кроме того, он спровоцирует довольно жесткие условия, в которых придется очень быстро принимать решения. В общем, список дел будет не лишним.

4. Настроить внутреннюю громкость. Влияние полнолуния в Овне пробуждает интуицию и внутреннюю мудрость. Эти качества важно усилить, чтобы провести день в спокойствии. Будет немало моментов, когда захочется воспротивиться и немного побунтовать, но интуиция быстро поможет понять, что сегодня это не только бесполезно, но и опасно.

5. Взять на вооружение позитивное мышление. 2 октября лучше не принимать ничего близко к сердцу. Чем легче мы будем относиться к происходящему, тем проще получится провести этот день.

6. В это время стоит подумать о своем прошлом. Что бы вы хотели оставить там? Людей, отношения, события, чувства, мысли, страхи, эмоции, ограничения. Попросите прощения у тех, кого вы больше не хотите видеть в своей жизни, и простите их, если можете.

Пишите письма благодарности, прощения или обвинения — другим и себе. Пишите, выговаривайте все, что есть на сердце и сжигайте!

Жгите фотографии, ежедневники, старую одежду, дневники — убирайте прошлое.

7. Понять себя и свой потенциал. Берите блокнот, стройте планы, описывайте свое будущее и отмечайте, что вам нужно, что вы можете, а где вам нужно найти внешние ресурсы.

Планы, сформированные сейчас подобным образом, будут максимально реальными. Они наиболее явно позволят человеку увидеть его цели, дороги и возможности.

Опасности и риски в полнолуние: что лучше не делать

1. Принимать спонтанные решения. В полнолуние нужно быть очень бдительными: это время расцвета провокаторов, авантюристов и энергетических вампиров. С осторожностью относитесь к новым людям и возможностям, которые будут стучаться в вашу жизнь 2 октября.

2. Подключаться к потоку негатива. Многих будет сильно штормить от тоски до раздражения. Астрологи советуют не раскачивать это состояние вещами, которые стимулируют негатив: громкой музыкой, алкоголем, конфликтами. Это время для того, чтобы больше узнать себя, подумать или поучиться медитации.

3. Впадать в уныние. В полнолуние многим может показаться, что они в тупике. Но на самом деле, этот непростой день будет намекать на альтернативные решения. Если сохранять ровный внутренний настрой, то можно нащупать отличный выход из лабиринта проблем.

4. Провоцировать конфликты, вести себя грубо и заносчиво по отношению к окружающим. Для всех людей полнолуние в Овне — время большой эмоциональной перезагрузки. Могут перестать устраивать отношения с близкими, начать раздражать коллеги, наружу выйдут многочисленные претензии к миру и жизни. И все это будет знаком, что пора отдохнуть. Отключите телефон и немного заземлитесь.