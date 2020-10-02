Полнолуние 2 октября 2020 года: что можно делать и что нельзя

Полнолуние в Овне — непростое астрологическое событие с довольно тяжелой, даже разрушительной энергетикой. Важные дела в такой день лучше не затевать: любое начинание может обернуться затяжными проблемами.
Энергию огненного полнолуния лучше посвятить ревизии своих планов, знаний и источников. Формировать будущее лучше всего через составление предварительных планов и подсказок астрологов.
Что нужно сделать 2 октября
1. Заняться созидательной деятельностью. Лунный Овен принесет нам приподнятое настроение. Появится возможность решить многие насущные вопросы, которые давно ждали своего часа. Ранее неразрешимые проблемы уйдут в историю, главное — искать вокруг хорошее. Направьте внимание на положительные аспекты жизни и выявите оптимальные решения для создания личного будущего.
2. Поработать над собой, поразмышлять о жизни. Овен — слишком импульсивный Знак, поэтому самым главным 2 октября будет обуздать свою импульсивность и торопливость. Духовные практики помогут собраться и переосмыслить свою жизнь, и тогда любые начинания следующего месяца обернутся успехом.
3. Спланировать будущее. Лунный Овен заставит нас в октябре приняться за дела, от которых мы бегали долгое время. Кроме того, он спровоцирует довольно жесткие условия, в которых придется очень быстро принимать решения. В общем, список дел будет не лишним.
5. Взять на вооружение позитивное мышление. 2 октября лучше не принимать ничего близко к сердцу. Чем легче мы будем относиться к происходящему, тем проще получится провести этот день.
6. В это время стоит подумать о своем прошлом. Что бы вы хотели оставить там? Людей, отношения, события, чувства, мысли, страхи, эмоции, ограничения. Попросите прощения у тех, кого вы больше не хотите видеть в своей жизни, и простите их, если можете.
Пишите письма благодарности, прощения или обвинения — другим и себе. Пишите, выговаривайте все, что есть на сердце и сжигайте!
Жгите фотографии, ежедневники, старую одежду, дневники — убирайте прошлое.
7. Понять себя и свой потенциал. Берите блокнот, стройте планы, описывайте свое будущее и отмечайте, что вам нужно, что вы можете, а где вам нужно найти внешние ресурсы.
Планы, сформированные сейчас подобным образом, будут максимально реальными. Они наиболее явно позволят человеку увидеть его цели, дороги и возможности.
Опасности и риски в полнолуние: что лучше не делать
1. Принимать спонтанные решения. В полнолуние нужно быть очень бдительными: это время расцвета провокаторов, авантюристов и энергетических вампиров. С осторожностью относитесь к новым людям и возможностям, которые будут стучаться в вашу жизнь 2 октября.
2. Подключаться к потоку негатива. Многих будет сильно штормить от тоски до раздражения. Астрологи советуют не раскачивать это состояние вещами, которые стимулируют негатив: громкой музыкой, алкоголем, конфликтами. Это время для того, чтобы больше узнать себя, подумать или поучиться медитации.
3. Впадать в уныние. В полнолуние многим может показаться, что они в тупике. Но на самом деле, этот непростой день будет намекать на альтернативные решения. Если сохранять ровный внутренний настрой, то можно нащупать отличный выход из лабиринта проблем.
5. Начинать новое. Чем обернется то или иное начинание, предсказать невозможно. Полная Луна в Овне обратит сверхсильный негативный потенциал на все события. Изменятся правила и порядки, поэтому, прежде чем что-то начинать, нужно тщательно подготовиться. Импульсивное поведение обессилит, а отрицательный заряд вернется сторицей, пишет dailyhoro.ru.