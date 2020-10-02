Вскрылась правда о краже бриллиантов Королевой

В беседе с корреспондентом «Рамблера» Анастасия Шульженко поделилась, с каким кошмаром ей пришлось столкнуться.

По словам девушки, самое дорогое, что она видела в доме Тарзана и Королевой – это красивейшее фортепиано со свечами и телефонные трубки, которыми очень гордится шоумен. Поэтому Анастасия уверена, что кража – это вымышленная история. «Я утверждала и утверждаю, что не причастна к краже. Более того, я практически уверена, что самой пропажи и вовсе не было. А это обвинение - просто желчь, которая переполняет обманутую женщину. Ревность, злость и не более того», - заявила Шульженко.

При этом девушку откровенно травят в Сети – ей пишут гневные сообщение в Instagram, звонят с угрозами с неизвестных номеров. Конечно, этот буллинг тревожит Шульженко. Кроме того, любовница Тарзана уверена, что к травле приложила руку сама Королева. Поэтому Анастасии ничего не осталось, кроме как обратиться за помощью к адвокату Вадиму Лялину, который фиксирует все происходящее.