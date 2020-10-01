У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок

Знаменитый продюсер Яна Рудковская поделилась радостным известием. Звезда объявила, что у нее и ее мужа Евгения Плющенко родился второй ребенок.

Позже аналогичную информацию сообщил и сам фигурист в своем Instagram. Стоит отметить, что семья не стала скрывать пол и имя малыша. Влюбленные поведали, что у них появился второй сын и зовут его Арсений.

Сначала пользователи Сети стали выражать недоумение, поскольку Яна Рудковская, судя по фото, не была беременной. Стоит отметить, что тут нет никакой интриги, ведь известно, что звезды воспользовались услугами суррогатной матери. Это позволило избежать рисков для здоровья Рудковской и самого новорожденного.