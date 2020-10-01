Инфаркт поймать можно: Варнава в гриме перепугала интернет-пользователей

Кадр из спектакля «Бульба. Пир» с участием Екатерины Варнавы не на шутку напугал ее поклонников. Звезда Comedy Woman выложила в Instagram фото, на котором запечатлена на черном фоне. Актриса предстала перед подписчиками с испачканным лицом, будто после пожара, и для большего эффекта намеренно перекошенным.

Чей образ воплотила на сцене Варнава, она не рассказала. Но, очевидно, ее героине пришлось столкнуться с ужасом войны, который явно читается во взгляде.

Сюжет спектакля, основанный на повести Гоголя, в прочтении режиссера Александра Молочникова стал историей любви сына Бульбы Андрея и польской красавицы Хелены — по сути, Ромео и Джульетты в период казацкого восстания середины XVII века за выход части Украины из-под влияния Речи Посполитой.

Судя по комментариям, столь неоднозначное фото Варнавы заинтриговало фанатов и привлекло повышенное внимание к постановке. Другая часть фолловеров, напротив, заявила, что впечатлений от снимка им хватило с избытком. Многим Екатерина напомнила актера Александра Петрова, а отдельные пользователи не узнали любимицу и потерялись в догадках.