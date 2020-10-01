Максим Фадеев упал с электросамоката. Продюсеру вызвали скорую

По информации Super , ЧП случилось вчера вечером. После произошедшего продюсер находится у себя дома – прибывшие к Фадееву медики запретили ему подниматься с постели. Врачи подозревают серьезный ушиб грудной клетки и переломы ребер.

Продюсер сообщил, что ему трудно дышать и разговаривать, упомянув лишь о том, что падение с самоката произошло на полной скорости. Само транспортное средство Фадеев приобрел недавно и передвигался на нем все лето по загородной территории дома.