Встретимся через год: концерт Полины Гагриной в Таллинне перенесен на светлое будущее

Полина Гагарина обезоружена коронавирусом. Ее концерт не состоялся весной этого года из-за пандемии и общегосударственные ограничений на проведение массовых мероприятий и из-за закрытых границ, октябрьское выступление тоже сорвано... На сайте Piletilevi уже появилась информация от концертного агентства.
«Уважаемый клиент!
Согласно распоряжению правительства Эстонии о запрете на проведение мероприятий в закрытых помещениях с количеством зрителей более 750 человек, концерт Полины Гагариной переносится на 17 октября 2021 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату и обменивать их нет необходимости.
В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратиться к организатору мероприятия.
MAK Entertainment SIA», - говорится на сайте.
Обладательница мощного и красивого вокала, удивительной энергетики, одна из самых стильных артисток на российской сцене, выступит с концертной программой, подготовленной совместно с командой студии интерактивных медиа «СИЛА СВЕТА».
Шоу, подготовка к которому длилась около года, станет приятным сюрпризом для многочисленных поклонников. Кстати, теперь у артистки есть еще год, чтобы отточить различные номера своей шоу-программы.
«Это больше, чем выступление – это самый главный на сегодняшний день концерт в моей творческой биографии, с современными диджитал-декорациями, хореографической постановкой, звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями. Ребята из СИЛЫ СВЕТА сделали фантастические диджитал–проекции, с помощью которых зал, в котором находятся зрители, трансформируется до неузнаваемости». Частью визуального шоу стали уникальные костюмы Полины и ее танцевальной команды, придуманные специально для концерта в ателье Alexander Terekhov.
Шоу «Обезоружена» стало действительно особенным событием в творческой карьере Полины Гагариной – это самое масштабное выступление певицы, где чувствуется особая живая концертная энергетика.
Пока остановиться верить в светлое будущее и надеяться на скорую встречу.