Встретимся через год: концерт Полины Гагриной в Таллинне перенесен на светлое будущее

«Уважаемый клиент!

Согласно распоряжению правительства Эстонии о запрете на проведение мероприятий в закрытых помещениях с количеством зрителей более 750 человек, концерт Полины Гагариной переносится на 17 октября 2021 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату и обменивать их нет необходимости.

В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратиться к организатору мероприятия.

MAK Entertainment SIA», - говорится на сайте.

Обладательница мощного и красивого вокала, удивительной энергетики, одна из самых стильных артисток на российской сцене, выступит с концертной программой, подготовленной совместно с командой студии интерактивных медиа «СИЛА СВЕТА».

Шоу, подготовка к которому длилась около года, станет приятным сюрпризом для многочисленных поклонников. Кстати, теперь у артистки есть еще год, чтобы отточить различные номера своей шоу-программы.

«Это больше, чем выступление – это самый главный на сегодняшний день концерт в моей творческой биографии, с современными диджитал-декорациями, хореографической постановкой, звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями. Ребята из СИЛЫ СВЕТА сделали фантастические диджитал–проекции, с помощью которых зал, в котором находятся зрители, трансформируется до неузнаваемости». Частью визуального шоу стали уникальные костюмы Полины и ее танцевальной команды, придуманные специально для концерта в ателье Alexander Terekhov.

Шоу «Обезоружена» стало действительно особенным событием в творческой карьере Полины Гагариной – это самое масштабное выступление певицы, где чувствуется особая живая концертная энергетика.