Первая леди Франции о знакомстве и разнице в возрасте с Эммануэлем Макроном

Эммануэль и Брижит поженились в 2007 году, когда ему было 30 лет, а ей – 54. В то время данный факт вызвал большой ажиотаж. Ранее Брижит была замужем за банкиром Андре Озьером, к тому же у пары трое детей. Брижит – бабушка семи внуков.

В интервью первая леди Франции рассказала, что разница в возрасте с супругом ее не тревожит.

«Единственный недостаток Эммануэля в том, что он моложе! Это наша шутка, мы ни на мгновенье не чувствуем разницы в возрасте. Меня никогда не привлекали мужчины моложе, мне это даже не приходило в голову. И Эммануэль никогда не был в моем вкусе», – сказала Брижит.

Будущая первая леди Франции в свое время учила 15-летнего Макрона французской литературе и драме. Роман Брижит и Эммануэля завязался спустя несколько лет после знакомства и совместной работы над пьесой «Искусство комедии».

«Мы оба писали по вечерам пятницы, и с субботы я больше не могла дождаться пятницы. Тогда я не понимала – почему? Это казалось безумием!» – призналась жена президента Франции.

Хотя оба и пытались сопротивляться чувствам:

«Я была той, кто сказала Эммануэлю уезжать и провести последний год школы в Париже, так как мне казалось, что так ему будет лучше. В то время между нами ничего не было, но сплетни уже появились. Я тогда только заботилась о своих троих детях, ничто другое меня не интересовало».

Пока Макрона не было рядом, они много переписывались. Хотя Брижит и отмечает, что отношения были продуманы.

«Наша история любви развивалась медленно. Я понемногу дала понять своей семье, Эммануэль – своей семье... (...) В любом случае развод – всегда боль. Часто страдают дети. Я знаю, что ранила своих детей, и это та вещь, за которую я себя виню больше всего. Но я не могла это не делать. В жизни есть моменты, когда нам нужно сделать важный выбор. Это был мой.

Потому разница в 20 лет действительно ничто. Конечно, мы завтракаем я со своими морщинами, он со своей свежестью, но это так. Если бы не сделала этот выбор – я бы упустила жизнь», - призналась в интервью Брижит Макрон.