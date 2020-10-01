Почему Кейт смогла контролировать прессу, а Меган и Диана — нет

Как и принцесса Диана, герцогиня Меган изо всех сил борется с вниманием, которое ей уделяет пресса. Как ни странно, супруге принца Уильяма удалось разобраться с этим щекотливым вопросом, а вот ее невестке и свекрови почему-то нет. Известно, что на протяжении всей жизни принцесса Уэльская находилась в сложном «танце» с представителями прессы, то взывая к их помощи в борьбе с мужем и короной, то сбегая от папарацци в частные владения своих друзей. Кейт же удалось найти идеальный баланс, не кидаясь из крайности в крайность.

Выход оказался удивительно простым. Герцогиня Кембриджская — увлеченный фотограф-любитель, и ее снимки заменяют неприглядные кадры, которые папарацци зачастую делают в не самых удачных для съемки условиях. Кэтрин обеспечивает прямой и своевременный доступ к семейной жизни БКС и демонстрирует ее самые интимные моменты. В этом вопросе она заручилась поддержкой своего мужа — ведь они делятся только теми деталями, которые считают подходящими. Например, совместными снимками с сэром Дэвидом Аттенборо, которого все Кембриджские считают своим личным кумиром.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми принцем Джорджем (сидит), принц Луи и принцесса Шарлотта на встрече с Дэвидом Аттенборо. ФОТО: Kensington Palace/via REUTERS/Scanpix

Королевский комментатор Камилла Томини писала в The Telegraph по этому поводу: «Что еще более примечательно, чем процветающий артистизм Кейт, так это влияние, которое он оказал на королевскую фотографию в целом. Регулярный выпуск таких интимных семейных фотографий буквально убил рынок снимков папарацци. Диана, покойная принцесса Уэльская, могла только мечтать о таком сценарии. И если учесть, насколько яростно Уильям защищает частную жизнь своей семьи, понятно, что это не случайность».

Свою роль сыграли и приятельские отношения Кейт со шведской кронпринцессой Викторией. «Осознавая, что публика будет требовать увидеть Джорджа „в домашней обстановке“, а затем и принцессу Шарлотту и принца Луи, но не желая выставлять их на всеобщее обозрение, герцогиня позаимствовала идею у наследной принцессы Швеции Виктории, — пояснила Томини. — Герцогиня быстро становится ведущим хроникером современной королевской жизни».

Таким образом Кэтрин удалось сохранить контроль в своих руках и сберечь конфиденциальность своей семьи, при этом не отворачиваясь от своих подданных, как это сделала герцогиня Сассекская. Меган тем временем проиграла последнее слушание судебной тяжбы, начатой с Associated Newspapers Limited в начале года. Герцогиня обвиняла таблоид в нарушении конфиденциальности, но теперь защитники Mail on Sunday использовали нашумевшую книгу «В поисках свободы» в своей защите. Юристы утверждали, что Меган передала конфиденциальную информацию авторам их с Гарри «неофициальной» биографии Омиду Скоби и Кэролин Дюран.

Kate Middleton. ФОТО: Aaron Chown / PA Wire / PA Images / Scanpix