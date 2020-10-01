Чт, 1.10.2020
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Томми Кэш, целуясь на камеру: «Эстония - милая постсоветская страна»

Station Narva 2020 festival: Lexsoul Dancemachine, Tommy Cash, 26.08.2020

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Томми Кэш, который всегда держал свою личную жизнь в секрете, дал намек на ее существование в видео интервью британскому изданию The Face. Также рэпер рассказал про нашу страну. 

Томми Кэш не очень часто дает интервью и предпочитает не рассказывать про свою личную жизнь. Однако, в видео интервью для британского издания The Face, он говорит о ряде вещей, которые обычно не обсуждает публично.

Рэпера из Эстонии спросили, как складывается его личная жизнь. Хотя Кэш оставался очень лаконичным, он дал понять, что что-то все-таки происходит в его личной жизни, имитируя взрывные движения и поцелуи.

«Простите, ведь вы хотели посмотреть, как выглядит моя личная жизнь», - кратко пояснил он. 

Томми Кэш также описал свою родину Эстонию как тихую и любимую, постсоветскую страну.

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