Томми Кэш, целуясь на камеру: «Эстония - милая постсоветская страна»

Томми Кэш не очень часто дает интервью и предпочитает не рассказывать про свою личную жизнь. Однако, в видео интервью для британского издания The Face, он говорит о ряде вещей, которые обычно не обсуждает публично.

Рэпера из Эстонии спросили, как складывается его личная жизнь. Хотя Кэш оставался очень лаконичным, он дал понять, что что-то все-таки происходит в его личной жизни, имитируя взрывные движения и поцелуи.

«Простите, ведь вы хотели посмотреть, как выглядит моя личная жизнь», - кратко пояснил он.